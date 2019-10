Unwetter über Hannover: Feuerwehr rückt zu 300 Einsätzen aus

Hannover

Ein schweres Unwetter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über Hannover und die Region hinweg gefegt. Die Feuerwehr Hannover musste zu zahlreichen Einsätzen wegen überschwemmten Straßen und Kellern ausrücken.

Gegen Mitternacht erreichte das Gewitter mit Starkregen Hannover. Nur knapp dreieinhalb Stunden später war die Feuerwehr im Regions- und Stadtgebiet schon zu 300 Einsätzen ausgerückt – größtenteils wegen Wasserschäden in Gebäuden. An der Podbielskistraße, auf Höhe des Bahlsen-Standorts, musste die Feuerwehr einen umgekippten Baum von der Straße räumen. Besonders häufig mussten die Einsatzkräfte in Langenhagen ausrücken – hier waren es insgesamt 85 Einsätze in nur sechs Stunden.

Diverse Gebäude liefen voll, Straßen wurden überflutet und Bäume kippten um – wie hier an der Podbielskistraße. Quelle: Ralf Heußinger

B65 und B6 voll gesperrt

Wegen Überschwemmung mussten auch einige Straßen gesperrt werden. Die B65 war im Bereich der Eisenbahnunterführung auf dem Südschnellweg und die Unterführung der B6 an der Ritter-Brüning-Straße zeitweise voll gesperrt.

Alle 17 Ortsfeuerwehren der Landeshauptstadt waren bei dem Unwetter im Einsatz. Insgesamt rückten knapp 250 haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrleute zu den Einsätzen aus, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte.

