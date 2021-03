Hannover

Regen, Gewitter, starke Sturmböen: Der heutige Donnerstag ist ungemütlich in Niedersachsen. Sturm „Klaus“ zieht aus dem Norden heran, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier („markantes Wetter“). Die Wetterexperten warnen: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“ Die Warnung gilt bis vorerst 20 Uhr auch für die Region Hannover.

Höhepunkt von Sturm „Klaus“ in Hannover zwischen 14 und 16 Uhr erwartet

Den Höhepunkt des Sturms in der Region Hannover meldet der DWD für die Zeit zwischen 14 und 16 Uhr. Die heftigsten Böen wird es in den aufziehenden Schauern und Gewittern geben. Die Wetterexperten rechnen mit abbrechenden Ästen und Bäumen, die durch den Sturm entwurzelt werden. Deshalb gelten erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr im Norden und auch Störungen im Straßenverkehr als wahrscheinlich.

Hannover: Parks und Gärten bleiben heute zu

Von Aufenthalt in Parks und Wäldern raten die Meteorologen dringend ab. Die Stadtverwaltung in Hannover warnt ausdrücklich „vor dem Betreten der städtischen Wälder und Parkanlagen während eines Sturms“. Vorsorglich bleiben daher am Donnerstag den ganzen Tag über der Große Garten und der Berggarten in Herrenhausen sowie der Stadtpark, die Waldstation Eilenriede und der Tiergarten geschlossen, wie ein Sprecher erklärte. Für geöffnete Parks und Wälder gelte grundsätzlich: „Betreten auf eigene Gefahr.“

Hier gilt die Warnung vor dem Unwetter:

Woher kommt Sturm Klaus?

Das Sturmtief zieht von der Nordsee über Niedersachsen. Das von Schottland zur Norwegischen See ziehende Tief kann nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes an der Nordseeküste Böen in Stärke 11 erreichen. An der Küste geht das mit erhöhten Wasserständen einher: Nach der Vorhersage des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie wird das Nachthochwasser an Teilen der Küste um etwa einen Meter höher als das normale Hochwasser auflaufen. Für Hamburg werden 75 Zentimeter bis ein Meter mehr Wasser erwartet. Eine Sturmflut wurde aber nicht prognostiziert.

Im Flachland erwarten die Meteorologen verbreitet schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Örtlich könne es in Niedersachsen auch kräftige Gewitterschauer geben - dann und auf dem Brocken im Harz seien auch orkanartige Böen bis 110 km/h möglich.

So ist das Wetter aktuell

Es bleibt windig: „Westwetterlage“ schickt Tiefs in rascher Abfolge übers Land

Zum Donnerstagabend lässt der Sturm dann nach, es weht aber auch am Freitag weiterhin ein kräftiger Wind. Aber das war es dann noch nicht: Am Sonnabend zieht dann erneut ein Sturmtief nach Deutschland. Nach dem bisherigen Stand wird die Region Hannover davon verschont bleiben, der Sturm fegt dann vor allem über den Süden des Landes. Er zieht nach Angaben des DWD voraussichtlich mit Windstärke 8 bis 9 über das Land.„Es bleibt weiterhin ruppig“, sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag.

Ursache für die derzeit kräftigen Winde ist eine sogenannte Westwetterlage. Dabei ziehen Tiefdruckgebiete in rascher Abfolge vom Nordatlantik über Skandinavien nach Osten und beeinflussen mit ihren Ausläufern auch Deutschland. Sie bringen neben Wind auch Regen und Schauer. Vor allem am Sonntag wird es dadurch ungemütlich: Denn bei Tageshöchsttemperaturen von vier bis neun Grad gehen die Niederschläge in Graupel und Schnee über.

Wie entsteht eigentlich ein Orkan?

Von einem Orkan sprechen die Meteorologen immer dann, wenn der Wind mindestens zehn Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde oder mehr weht. Orkane können besonders im Herbst und Winter über dem Nordatlantik entstehen und mit dem Westwind in Richtung Europa ziehen. Wegen des noch warmen Wassers im Atlantischen Ozean steht der polaren Kaltluft nur wenig weiter südlich milde Meeresluft entgegen. Durch den Temperaturunterschied entstehen in der oberen Atmosphäre extrem starke Winde, die die Entstehung von Orkanen begünstigen.

Wie werden Windstärken berechnet?

Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Stundenkilometern, bei dem erste Dachziegel herabfallen. Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen. Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

Was ist eine Sturmflut?

Der starke Wind drückt die Wassermassen vor sich her und verstärkt die Kraft der Gezeiten. An der Nordsee spricht man von einer Sturmflut bei 1,50 bis 2,50 Meter über dem Mittleren Hochwasser (Ostseeküste: 1,00 bis 1,25). Der mittlere Hochwasserstand liegt etwa zwei Meter über dem Wert Normal Null, der vom mittleren Wasserstand der Nordsee abgeleitet ist. Eine schwere Sturmflut verursacht an der Nordseeküste Wasserstände von 2,50 bis 3,50 Meter über mittlerem Hochwasser — die nordfriesischen Halligen melden dann „Land unter“. Bei einer sehr schweren Sturmflut werden mehr als 3,50 Meter erreicht. An der Ostsee gelten 1,25 bis 1,50 Meter als mittlere, bis zu 2,00 Meter als schwere und Stände darüber hinaus als sehr schwere Sturmflut.

Von RND/kha/dpa