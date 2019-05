Unwetterwarnung für Hannover: Am Nachmittag kommt der Regen 

Hannover

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region Hannover eine Unwetterwarnung herausgegeben. Sie gilt von Montag, 15 Uhr, bis Dienstagmittag um 12 Uhr. „Es besteht die Gefahr des Auftretens von ergiebigem Dauerregen (Stufe 3 von 4)“, heißt es in der Warnung.

Standardmäßig erläutert der Deutsche Wetterdienst, was die Folgen sein könnten. So sind infolge des Dauerregens unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Es könnten auch Erdrutsche auftreten. Der DWD regt ebenfalls an: „Schließen Sie alle Fenster und Türen!“

Warum auf Sonnenschein nun Starkregen folgt

Der Grund für den Wetterumschwung ist Tief Axel. Hier lesen Sie, wieso die Wetterlage in Tschechien den Regen nach Niedersachsen bringt.

Tipps für schlechtes Wetter in Hannover:

Zur Galerie Für wen Museum, Kino und Shoppen zu langweilig sind, gibt es Hannover aber auch actionreiche Alternativen. Zum Beispiel Lasertag. Beim Lasertag markierst bzw. taggst du mit deinem Phaser gegenerische Spieler. Markiert wird mit Infrarotstrahlen, die durch den Nebel in der Lasertag-Arena sichtbar werden.

Aktuelle Aussichten in der Region Hannover :

Wie wird das Wetter in Hannover? Hier bekommen Sie einen stets aktuellen Wetterbericht für Hannover und Prognosen für die nächsten Tage.

Darum liegen Wetter-Apps ständig daneben:

Manch einer hat es vielleicht schon geahnt: Die Wetter-Apps, die auf Smartphones vorinstalliert sind, liefern meist keine allzu genauen Vorhersagen. Es gibt jedoch Apps, die deutlich besser sind. Das hat einen einfachen Grund.

Von red