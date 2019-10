Hannover

Fällt heute eine Art Vorentscheidung für das Strafverfahren gegen Altoberbürgermeister Stefan Schostok, seinen Ex-Büroleiter Frank Herbert und den früheren Personalchef im Rathaus, Harald Härke? Im Rahmen der Rathausaffäre streiten am Vormittag die Stadt und Frank Herbert vor dem Verwaltungsgericht um rund 50.000 Euro. Eine Entscheidung wird mit Spannung erwartet, denn sie könnte ein Fingerzeig für die noch immer offene Anklage gegen Schostok, Herbert und Härke wegen des Verdachts der besonders schweren Untreue sein. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Fall.

Worüber streiten die Stadt und Schostoks Ex-Büroleiter konkret?

Frank Herbert – er ist der Kläger – begehrt die Aufhebung eines Zahlungsbescheides der Stadt, mit dem sie von Herbert rund 50.000 Euro zurückverlangt. Das Geld floss zwischen April 2015 und Mai 2018 als Gehaltsboni von zunächst 1050 Euro im Monat und später 1350 Euro. Für die Zahlungen gebe es keine Rechtsgrundlage, meint die Stadt. Herbert habe auch gewusst, dass ihm das Geld nicht zustand. Deshalb müsse er es zurückzahlen. Herbert widerspricht: Ihm sei nicht klar gewesen, dass er keinen Anspruch auf die Zahlung gehabt habe.

Weigert sich, 50.000 Euro an die Stadt zurückzuzahlen: Frank Herbert, früher Büroleiter und einst rechte Hand von Altoberbürgermeister Stefan Schostok. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Warum sollen die Bonuszahlungen rechtswidrig gewesen sein?

Frank Herbert ist Beamter in der Besoldungsgruppe B2. B2-Beamte bekommen aktuell monatliche Grundbezüge von 7610,93 brutto – eine höhere Stufe gibt es für Beamte auf Lebenszeit bei der Stadt nicht. Das Besoldungsrecht sieht weitere Gehaltsverbesserungen nicht vor, eventuelle Überstunden gelten als abgegolten. Herbert bekam dennoch über Jahre zusätzliches Geld.

Wie argumentiert Herbert ?

Er sagt, ihm sei nicht klar gewesen, dass ihm das Geld nicht zustand. Er macht also Vertrauensschutz geltend, der ihn vor einer Rückzahlungspflicht bewahren soll. Außerdem verlangt Herbert – allerdings in einem getrennten Verfahren – seinerseits noch Geld von der Stadt. Er sagt, er habe einen europarechtlichen Schadensersatzanspruch wegen rechtswidriger Zuvielarbeit. Er habe jedes Jahr mehr 1000 Überstunden gemacht. Auch hier schlummert ein Argument für die Verteidigung im Strafverfahren: Er habe so viel gearbeitet, dass der Stadt durch die Gehaltsboni gar kein Schaden entstanden ist.

Was hat das mit der Rathausaffäre zu tun?

Als die Bonuszahlungen bekannt wurden, leitete die Staatsanwaltschaft Hannover Ermittlungen gegen Herbert, Schostok und den früheren Personalchef im Rathaus, Harald Härke, wegen des Verdachts der besonders schweren Untreue ein. Härke hat bereits eingeräumt, dass er die Zulagen möglich gemacht hat, Herbert soll Härke im eigenen Interesse dazu angestiftet haben, Schostok soll die Boni selbst dann nicht gestoppt haben, als er von der Unzulässigkeit der Zahlungen erfahren haben soll. Härke wurde vorläufig suspendiert, Herbert ist dauerhaft krankgeschrieben, und Schostok stellte nach Anklageerhebung sein Amt zur Verfügung.

Stellte nach der Anklage wegen des Verdachts der besonders schweren Untreue sein Amt zur Verfügung: Stefan Schostok. Quelle: Moritz Frankenberg

Fällt eine Vorentscheidung für das Strafverfahren?

In beiden Verfahren geht es um die gleichen Fragen. Erstens: Waren die Bonuszahlungen rechtswidrig? Zweitens: Wusste Frank Herbert, dass er das Geld unzulässigerweise angenommen hat? Nur wenn das Verwaltungsgericht beide Fragen mit Ja beantwortet, kann die Stadt das Geld zurückverlangen.

Die Strafrichter am Landgericht werden mit Interesse verfolgen, zu welchem Ergebnis die Richterkollegen am Verwaltungsgericht kommen, denn eine Untreue kommt ebenfalls nur dann in Betracht, wenn sich beide Fragen mit Ja beantworten lassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Strafrichter ihren Kollegen folgen – müssen sie auch gar nicht. Das Landgericht ist in keiner Weise an Entscheidungen des Verwaltungsgerichts gebunden. Sollte das Verwaltungsgericht aber zu dem Ergebnis kommen, dass Frank Herbert das Geld nicht zurückzahlen muss, bekommen zumindest die Angeschuldigten Argumente für ihre Verteidigung an die Hand.

Fällt überhaupt eine Entscheidung?

Das ist offen und vieles ist denkbar. Es kann zu einer Entscheidung kommen – die dann höchstwahrscheinlich in die nächste Instanz getragen wird. Es kann auch passieren, dass das Gericht Zeugen lädt oder sich aus anderen Gründen vertagt. Es kann auch passieren, dass das Gericht die Klage Herbert wegen Unzulässigkeit abweist – und sich inhaltlich gar nicht mit Herberts Gehaltsbonus befasst.

Von Karl Doeleke