Urlaub in den Herbstferien trotz Corona? Diese Regeln gelten jetzt für Sie

Hannover

Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr schon viele Urlaubspläne zur Makulatur gemacht. Kurz vor den niedersächsischen Herbstferien sind fast alle europäischen Staaten zumindest in Teilen als Risikogebiet ausgewiesen. Was bedeutet das für Ihren Urlaub? Hier erklären wir die wichtigsten Regeln, die für Urlaub im Ausland jetzt gelten.

Welche Länder sind derzeit Risikogebiet ?

Momentan sind die meisten europäischen Länder, zumindest in Teilen, Risikogebiet. Davon ausgenommen sind derzeit lediglich Italien, Monaco, Malta, Polen, die Slowakei, Schweden und Griechenland. Auch Lettland ist aus Sicht der Bundesregierung kein Risikogebiet, allerdings müssen Einreisende sich in Quarantäne begeben, wenn in ihrem Herkunftsland mehr als 16 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen registriert wurden. Reisende aus Deutschland müssen sich demnach in Lettland in Quarantäne begeben. Die vollständige Liste können Sie unter www.rki.de einsehen. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass die Auflistung der Risikogebiete ständig aktualisiert wird.

Wann wird mein Urlaubsziel zum Risikogebiet ?

Reisewarnungen werden für Gebiete ausgesprochen, in denen mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert sind. Dem Auswärtigen Amt zufolge können solche Warnungen jederzeit ausgesprochen werden.

Was muss ich bei Rückkehr aus einem Risikogebiet beachten?

Die Regelungen für Reiserückkehrer legen die jeweiligen Bundesländer fest. In Niedersachsen gilt: Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet ist es relevant, wie lange man sich dort aufgehalten hat. Personen, die kürzer als 48 Stunden im Risikogebiet waren und keine Symptome aufweisen, die auf eine Infektion mit Covid-19 hinweisen, brauchen nichts weiter zu tun.

Anders ist das Vorgehen jedoch bei Reisenden, die sich innerhalb von zwei Wochen vor der Rückreise über 48 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Sie müssen sich unverzüglich beim Gesundheitsamt melden und in eine 14-tägige, häusliche Quarantäne begeben. Die Quarantäne endet frühzeitig, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Ein Corona-Test ist für Rückreisende aus Risikogebieten Pflicht. Wer mit dem Flugzeug einreist, kann sich in der Regel kostenlos am Flughafen testen lassen.

Eine Ausnahme gibt es jedoch: Reisende, die ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorlegen können, müssen sich weder in Quarantäne begeben noch einen weiteren Test durchführen. Bedingung ist, dass der Corona-Test für das Gesundheitszeugnis innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland bereits im Ausland durchgeführt wird.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Vorgaben halte?

Die Reiseregelungen zu missachten kann teuer werden. Das Land Niedersachsen weist in der aktuellen Corona-Verordnung darauf hin, dass Geldbußen von bis zu 25.000 Euro verhängt werden können.

Kann ich meine Reise stornieren, wenn mein Zielland zum Risikogebiet erklärt wird?

Generell gilt, dass Reisende ihren Urlaub kostenlos stornieren können, wenn am Zielort „unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände“ auftreten. Eine Reisewarnung kann, muss aber nicht als ein solcher Umstand anerkannt werden. Bisher entschieden die Gerichte hier zugunsten der Reisenden. Ausschlaggebend für gerichtliche Entscheidung ist nicht, ob eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, sondern, ob die „unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände“ die Reise unmöglich machen. Das Auswärtige Amt kann deshalb keine pauschale Auskunft dazu geben, ob Reisende ihr Geld zurückbekommen. Es wird empfohlen, stornierbare Flüge und Unterkünfte zu buchen.

Viel Betreib in der Abflughalle? So eng wie auf diesem Bild in Frankfurt vor der Corona-Zeit geht es zurzeit auf Flughäfen nicht zu. Quelle: Frank Rumpenhorst, dpa (Archiv)

Welche weiteren Folgen kann eine Reisewarnung haben?

Wer eine Reise in ein Risikogebiet plant, sollte sich vorab genau darüber klar werden, welche Auswirkungen die Reisewarnung hat. Neben der Test- und Meldepflicht sowie Quarantäne nach der Rückkehr hat eine Warnung eventuell auch Auswirkungen auf die Reiseversicherung. Urlauber sollten sich deshalb bei ihrem Versicherer erkundigen, ob der Schutz auch bei Reisen in Risikogebiete noch greift.

Die Infektionszahlen steigen wieder. Sollte ich überhaupt verreisen?

Allgemein wird von touristischen Auslandsreisen momentan gewarnt. Das Auswärtige Amt empfiehlt insbesondere Personen, die der Risikogruppe angehören, Reisen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Auch von Kreuzfahrten wird generell abgeraten. Ausgenommen hiervon sind Reisen innerhalb der EU und solche, bei denen nur deutsche Häfen angelaufen werden. Generell weist das Auswärtige Amt darauf hin, dass Reisende sich laufend über das aktuelle Infektionsgeschehen informieren sollten.

Was passiert, wenn ich mich im Ausland mit Covid-19 infiziere?

Auch auf Reisen gilt: Wer Symptome an sich bemerkt, die auf Covid-19 hinweisen, sollte sich unverzüglich an die zuständigen Behörden in der Zielregion wenden. Diese entscheiden dann darüber, welche Maßnahmen eingeleitet werden. Das kann auch bedeuten, dass man sich als Reisender direkt in Quarantäne begeben muss und der Aufenthalt sich deshalb ungewollt verlängert.

Wer Symptome zeigt, muss sich unverzüglich an die örtlichen Behörden wenden. Quelle: David Inderlied, dpa (Archiv)

Zahlt mein Arbeitgeber, wenn ich als Urlauber in Quarantäne muss?

Der Techniker Krankenkasse zufolge ist zunächst entscheidend, ob es sich schon vor der Reise um ein Risikogebiet gehandelt hat. Ist dies der Fall, ist der Urlauber selbst für die Quarantäne verantwortlich. Er hat grob fahrlässig gehandelt, weil er sich freiwillig in ein Risikogebiet begeben hat. Der Arbeitgeber muss den Lohn dann nur weiterzahlen, wenn der Reiserückkehrer die Arbeit weiterhin, beispielsweise aus dem Homeoffice, erledigen kann. Andernfalls verlieren Urlauber in Quarantäne den Anspruch auf Lohnfortzahlung. In manchen Fällen gibt es allerdings die Möglichkeit, Entschädigung gemäß des Infektionsschutzgesetzes zu erhalten. Die Rechtsprechung hierzu ist jedoch nicht eindeutig. Anders ist die Situation hingegen, wenn ein Gebiet erst während des Urlaubs mit einer Reisewarnung versehen wird. In diesem Fall erhalten Arbeitnehmer auf jeden Fall weiterhin ihren Lohn.

Was muss ich sonst noch beachten?

Urlauber sollten sich dem Auswärtigen Amt zufolge darauf vorbereiten, gegebenenfalls länger als geplant im Zielland zu bleiben. Dafür sei es ratsam, Medikamente in ausreichender Menge mitzuführen und dafür zu sorgen, dass der Kreditrahmen so hoch ist, dass auch ein länger andauernder Aufenthalt noch bezahlbar ist. Außerdem empfiehlt das Auswärtige Amt, sich auf der Krisenvorsorgeliste unter https://elefand.diplo.de einzutragen.

Von Thea Schmidt