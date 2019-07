Hannover

Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Donnerstag einen 29-Jährigen, der sich an der Polizeiakademie Niedersachsen ausbilden lassen möchte und das bislang aufgrund seiner HIV-Infektion nicht darf, recht gegeben. Das Land muss den jungen Mann zum Bewerbungsverfahren zulassen. Einen Anspruch auf Schadensersatz lehnte das Gericht allerdings ab, weil die für die Anträge geltenden Fristen nicht eingehalten wurden. Verwaltungsrichter Jens Schade betonte, es handele sich um eine Einzelfallentscheidung und nicht um ein Grundsatzurteil.

Als „polizei- und dienstuntauglich“ eingestuft

Dem 29-Jährige, der nicht vor Gericht erschienen war und sich von seinem Anwalt Jacob Hösl vertreten ließ, war es Ende 2016 wegen seiner Erkrankung nicht gestattet worden, das Bewerbungsverfahren bei der Polizeiakademie Niedersachsen zu durchlaufen. Bereits nach der ärztlichen Untersuchung in der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen war Schluss. Er wurde als polizei- und als dienstuntauglich eingestuft. Von ihm gehe aufgrund seiner HIV-Infektion eine Gefahr für Kollegen und Gesetzesbrecher aus, so die Begründung. Den Sporttest und das Auswahlgespräch bei der Akademie durfte er nicht mehr absolvieren.

Land prüft Berufung

Rechtsanwalt Jacob Hösl bezeichnete das Vorgehen der Polizei im Verwaltungsgericht als „archaisch“. „Es gibt weltweit keinen Fall, in dem ein HIV-positiver Polizist im Dienst einen anderen Menschen angesteckt hat“, sagte er. Auch ein Gutachter der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) kam zu dem Schluss, dass der junge Mann durchaus für den Dienst bei der Polizei geeignet ist und durch seine Erkrankung nicht in seiner Tätigkeit eingeschränkt wäre. Dieser Auffassung folgte das Gericht. Das Land prüft derzeit, ob es in Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht gehen wird, um eine grundsätzliche Entscheidung, wie die Polizei mit HIV-positiven Bewerbern umgehen soll, herbeizuführen.

Von Tobias Morchner