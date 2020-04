Hannover

Heute Vormittag geht der monatelange Prozess zur Rathausaffäre in Hannover zu Ende. Von 11 Uhr an verkündet der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding am Landgericht das Urteil über die frühere Rathausspitze der Landeshauptstadt. Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und Ex-Personaldezernent Harald Härke stehen wegen besonders schwerer Untreue vor Gericht. Im Kern geht es um jahrelang gezahlte Gehaltszuschläge an Herbert – sie summierten sich bis Mai 2018 auf rund 50.000 Euro.

Im Zuge der Vorgänge im Rathaus stellte Schostok sein Amt zur Verfügung, im November vergangenen Jahres wurde mit Belit Onay (Grüne) ein neuer Oberbürgermeister in Hannover gewählt.

Von Andreas Schinkel