Millionen Mieter in Niedersachsen können im Konflikt um überhöhte Mieten nicht auf den Schutz der Mietpreisbremse vertrauen. Das hannoversche Landgericht bestätigte am Mittwoch in einer Berufungsverhandlung, dass Mieter auf Basis der vom Land erlassenen Verordnung keine Auskünfte und Mietminderungen von ihrem Vermieter verlangen können, weil das Land beim Erlass der Verordnung geschlampt hat.

Landgericht : Mietpreisbremse wegen Formfehler nicht anwendbar

Geklagt hatten zwei Mieter aus Linden-Nord. Mithilfe des Serviceportals wenigermiete.de wollten sie gegen eine Kaltmiete von 9,50 Euro pro Quadratmeter vorgehen. Die Mietpreisbremse, die regionsweit derzeit nur in Hannover und Langenhagen gilt, verbietet Kaltmieten, die mehr als 10 Prozent über dem Mietspiegel liegen.

Faktisch hätten sie wohl recht bekommen. Das Land aber hat beim Erlass der Mietpreisbremse im November 2016 die notwendige Begründung nicht öffentlich gemacht. Das geschah erst im März 2018. Einem Urteil des Bundesgerichtshofs zufolge sind Verordnungen aber nur dann gültig, wenn sie sofort und öffentlich begründet werden.

Niedersachsen bereitet neue Mietpreisbremse vor

Richterin Elisabeth Fughe hatte den Klägern schon bei der mündlichen Verhandlung des Falls im Juli wenig Hoffnung gemacht. Landgerichtssprecher Dominik Thalmann unterstreicht, dass das Urteil keineswegs die Mietpreisbremse außer Kraft setze. Faktisch aber habe es natürlich Auswirkungen, wenn ein Gericht in zweiter Instanz feststelle, dass Mieter sich nicht auf die Verordnung beziehen können.

Im zuständigen Ministerium bereitet man derweil eine Neufassung vor, die im Spätsommer Rechtskraft entfalten könnte. Dann soll auch Laatzen zum Gebiet erklärt werden, in dem die Mietpreisbremse gilt.

Von Conrad von Meding