Was haben eine Asthmatikerin, Arnold Schwarzenegger, Jugenddirektor Xiuhtezcatl Martinez von den Umweltaktivisten Earth Guardians, ein Solarenergieunternehmer und ein Stromsparhelfer aus Berlin gemeinsam? Sie alle kämpfen auf ihre Weise für den Klimaschutz. Im Dokumentarfilm „Climate Warriors“ von Carl-A. Fechner und Nicolai Neumann wird ihre und die Arbeit anderer Klimaschützer vorgestellt. Der Film war am Wochenende ebenso Teil des Lindener Filmfestivals Utopianale wie das Werk „Trees of Protest“ über die Proteste im Hambacher Forst, den Regisseur Nick Schader zum ersten Mal überhaupt in Niedersachsen präsentierte.

Siebte Auflage mit sechs Filmen

Die Utopianale soll Mut für die Zukunft machen. Unter dem Motto „ Hannovers Reise zum Glück“ wurden bei der siebten Auflage des Filmfestivals am Sonnabend und Sonntag insgesamt sechs ausgewählte Dokumentarfilme zum Thema gezeigt. Am Sonnabendnachmittag sind etwa 130 Interessierte ins Freizeitheim Linden gekommen, um gemeinsam das Mittagessen mit Mitarbeitern des Ökohofs Luna aus Everode im Landkreis Hildesheim vorzubereiten, Filme zu schauen und an den verschiedenen Workshops teilzunehmen. Über 600 Besucher wurden wieder insgesamt zum Festival erwartet.

Verächtliches Schnauben zu Trump

Eine davon ist Katharina Dietrich aus Linden. Sie lebt vegan und ist viel in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs. „Ich wollte vorbeikommen, um zu sehen, was es an Aktionen gibt“, sagt die Lindenerin. „Climate Warriors“ von 2018 ist in voller Länge im Internet zu finden. Der Saal im Freizeitheim ist trotzdem gut gefüllt. Jüngere und ältere Generationen verfolgen den Film auf der großen Leinwand gespannt. Sie schnauben verächtlich, wenn Trump bei einer Rede von „sauberer Kohle“ spricht. „Wenn du es allein zu Hause guckst, hast du nicht die Möglichkeit, dich mit Leuten, die das auch gerade gesehen haben, entspannt beim Essen darüber auszutauschen, was dich am meisten berührt hat“, sagt Organisator Felix Kostrzewa. Er ist Kulturmanager im Wissenschaftsladen Hannover und hat das Filmfestival ins Leben gerufen.

Andreas Gerlach besucht das Festival mit seiner Frau bereits zum zweiten Mal in Folge. „Es ist grundsätzlich nichts Neues, was in ,Climate Warriors‘ gezeigt wurde, aber es reaktiviert das Bewusstsein, weil man es ja doch im Alltag etwas in den Hintergrund drängt“, meint er. Der Film rüttele wieder wach.

Welchen Aktivismus braucht es heute?

Nach „Climate Warriors“ bitten die Moderatoren Kostrzewa und Christine Schwarz, ebenfalls vom Wissenschaftsladen, den ehemaligen niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel, Maria Albers von der Initiative Students for Future, Louka Delautre von Earth Guardians und Max Matthias von Extinction Rebellion zu einer Podiumsdiskussion auf die Bühne. Gemeinsam stellen sie sich der Frage, welchen Aktivismus es heute braucht. Da der Film mit einem hoffnungsvollen Blick auf die Klimakrise schaut, kritisieren die Podiumsgäste, dass das volle Ausmaß der Problematik und die Dringlichkeit des Handelns zu wenig angesprochen würden. Dennoch mache das Werk Mut, selbst aktiv zu werden, sind sich die Teilnehmer der Diskussion einig.

Der Landtagsabgeordnete Wenzel stimmt ihnen zu und berichtet der jungen Generation von Lektionen, aus denen sich etwas lernen lasse. „Wir von den Grünen haben harte Fehler gemacht, als wir 1990 aus dem Bundestag rausgeflogen sind“, räumt Wenzel ein. Mit dem Thema Klima habe man den Zeitgeist damals noch verfehlt. Um Menschen zu erreichen, brauche man Mehrheiten.

„Wir können die Politik ändern“

„Die Masse an sich ist sehr schwer zu verändern“, befindet Max Matthias. Außerdem müsse die Politik die richtigen Voraussetzungen schaffen und die Menschen beim Wandel unterstützen, ergänzt der Extinction-Rebellion-Vertreter. Maria Albers von Students for Future fügt hinzu: „Jeder ist gefragt, gemeinsam anzupacken und seine Stärken einzusetzen.“ Eine Teilnehmerin aus dem Publikum, die nach eigenem Bekunden Teil der Fridays-for-Future-Bewegung ist, sagt: „Wir als Individuen können die Politik ändern, indem man zum Beispiel einer Partei beitritt oder eine E-Mail an Politiker schreibt.“ Es sei besser, etwas zu versuchen, als es gar nicht erst zu probieren. Eine weitere Möglichkeit, aktiv zu werden, sei es, Gruppen oder Organisationen beizutreten oder selbst welche zu gründen, meint der 19-jährige Louka Delautre, der Earth Guardians vertritt. Wenzel fasst zusammen, dass man sich nicht von schlechten Nachrichten und Fake News entmutigen lassen solle.

Secondhandkleidung und Ratespiel für Emissionen

Nach dem Podium werden die Besucher bei vielfältigen Workshops zusammen aktiv. Am Stand von Extinction Rebellion werden Secondhandkleidung und Jutebeutel durch Siebdruckmotive und Holzstempel mit individuellen, bunten Motiven zum Thema Klimaschutz verschönert. „Ich hoffe, dass ich durch meinen selbst gestalteten Pullover mit anderen Leuten ins Gespräch komme“, sagt ein Teilnehmer. Am Stand gegenüber stellt sich das Projekt der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums, LiNa-Transition 2.0 in der Limmer Nachbarschaft, vor. Anhand von Holzklötzen können Besucher selbst schätzen, wie viele Tonnen CO2 für öffentliche Emissionen, Heizung und Strom, Ernährung, Konsum und Mobilität verbraucht werden, indem sie die entsprechenden Klötze auf die Kategorien verteilen. Die 15 Workshops reichen von meditativem Tanzen bis zum Aktionsworkshop „Ziviler Ungehorsam“, bei dem es ums Streiken geht. Aus dem großen Angebot nimmt sicherlich jeder etwas mit.

