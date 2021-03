Wolfsburg/Hannover

Der Bulli feiert Geburtstag: Anfang März 1956, vor 65 Jahren, startete in Hannover-Stöcken die Produktion der VW-Ikone. Bis heute sind über 9,2 Millionen T-Modelle vom Band gelaufen. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Aktuell läuft der T 6.1 vom Band, noch in diesem Jahr soll der T7 folgen. Ab 2022 soll der Elektro-Bulli ID. Buzz dort produziert werden.

Zur Galerie Am 8.März 1956 startete die Bulli-Produktion in Hannover-Stöcken – vor 65 Jahren. Hier einige Bilder aus der Bulli-Geschichte.

Der Volkswagen T1 läuft seit 1950 im Wolfsburger Stammwerk vom Band, doch die Produktionskapazitäten reichen bald nicht mehr. Volkswagen sucht einen zweiten Standort, laut VWN bewerben sich 235 Gemeinden um den Zuschlag. Der damalige VW-Generaldirektor Heinrich Nordhoff überzeugt den Aufsichtsrat vom Standort Hannover mit der unmittelbaren Nähe zum Mittellandkanal (wie Wolfsburg) und dem bestehenden Verschiebebahnhof.

Die Bulli-Fertigung startete am 8. März 1956 in Hannover-Stöcken

Am 8. März 1956 startet im neuen Werk in Stöcken die Transporter-Fertigung – mit 4000 Mitarbeitern. Im Vorfeld gab es Schulungen für die Transporter-Fertigung, und zwar im Wolfsburger Stammwerk. „Mit einem dafür extra eingesetzten Zug fahren sie (die Mitarbeiter) jeden Tag um 4.10 Uhr vom Hauptbahnhof nach Wolfsburg, wo sie in die Produktion des Bulli eingewiesen werden“, schreibt VWN. In nur wenigen Wochen wird der Karosseriebau eingerichtet, im Februar 1956 ist auch der mehrgleisige, zehn Kilometer lange Bahnanschluss zum Werk fertig.

„Wir können mit Stolz auf das zurückblicken, was wir hier in Hannover geschafft haben“, sagt Carsten Intra, Vorsitzender des Markenvorstands bei VWN. „Die Geschichte des Werks ist so einzigartig wie der Bulli selbst – und wie die Menschen, die Millionen dieser Fahrzeuge hier gebaut haben.“ Gleichzeitig blicke Hannover in die Zukunft: „Mit dem Start des neuen Multivan in diesem Jahr und dem ID. Buzz ab 2022 komplettieren wir unser modernes (...) Angebot an Transportern, Vans und Freizeitmobilen für die breite Kundschaft.“

Ab 2024 laufen auch Premium-E-SUV vom Band

Zudem würden ab 2024 Premium-E-Fahrzeuge (D_SUV) für weitere Konzernmarken produziert. „Damit“, so Intra, „steht das Werk exemplarisch für die Transformation der gesamten Marke.“

