Am Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) summt es. Denn im Juni wurden direkt am Kundencenter in Stöcken neun Völker mit etwa 450.000 Bienen angesiedelt. VWN-Mitarbeiter Metin Karsak ist eigentlich als Mitarbeiter in der Qualitätssicherung für neue Fahrzeuge zuständig. Am Donnerstag präsentierte der leidenschaftliche Imker gemeinsam mit Werkleiter Thomas Hahlbohm, dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Stavros Christidis, dem Leiter des Kundencenters Dirk Strübe und Auszubildenden den ersten eigenen VWN-Honig. „Ich finde es sehr gut, dass Volkswagen einen Beitrag für die Bienen leistet“, sagte Karsak. Im Umfeld des Werks stehen viele Linden. „Meine Bienen finden in der Umgebung des Werks ideale Bedingungen zur Honigproduktion.“

Volkswagen erweitert die Produktpalette: und präsentiert nun Blütenhonig aus Stöcken. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Idee zur Bienenansiedlung am Werk hatte Susanne Leifheit, die Leiterin Außenbeziehung und Nachhaltigkeit bei VWN. „Seit 1990 hat sich der Bienenbestand in Deutschland um mehr als 30 Prozent reduziert. Mit unserem Bienen-Projekt und dem Honig setzen wir ein lokales Zeichen dagegen und informieren Beschäftigte, Kinder und Kunden und Kundinnen über die Dringlichkeit von Natur- und Artenschutz“, sagte Leifheit. „Gelebte Nachhaltigkeit fängt vor der Haustür an.“

Die VW-Auszubildenden übernahmen die Gestaltung der Bienenstöcke auf dem Betriebsgelände. Quelle: Tim Schaarschmidt

Entsprechend stehen die Bienenstöcke nicht versteckt auf dem Werksgelände, sondern direkt neben dem Kundencenter. Die kreative Gestaltung der Stöcke übernahmen Auszubildende des Werks. Für das Logo der Honiggläser gestalteten Kinder der werkseigenen Kintertagesstätte Bulli-Garten einen Wettbewerb. Am Ende setzten sich die Kinder Romy Leimbach und Lena Huremovic nicht ohne Stolz mit handgemalten Bienen durch. Ihr Design lässt sich nun samt Honig der aktuellen Ernte im Kundencenter kaufen.

