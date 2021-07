Hannover

Erst zum Monatsbeginn hat Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) zwei neue Vorstände für Finanzen und Vertrieb berufen – jetzt kündigt sich der dritte Wechsel im sechsköpfigen Führungsgremium an. Im September soll Astrid Fontaine das Personalressort übernehmen. Sie kommt von der Edelmarke Bentley zu VWN nach Stöcken.

„Einflussreiche Automobilmanagerin“

Damit ist erstmals seit 2015 wieder eine Frau im VWN-Vorstand vertreten. Damals war Personalchefin Elke Eller als Arbeitsdirektorin zur Tui-Group gewechselt – bei dem Reisekonzern hört sie in Kürze auf, weil sie ihren Vertrag, der im Oktober ausläuft, auf eigenen Wunsch nicht verlängert hat.

Fontaine gilt nach Angaben von Volkswagen als „eine der einflussreichsten Frauen in der Automobilindustrie“ Englands. 2019 wurde sie dort als eine der „100 most influential women in the engineering sector“ ausgezeichnet. Das hannoversche Unternehmen habe eine „Automobilmanagerin mit viel Expertise für den Personalbereich und das Thema Digitalisierung“ gewinnen können, sagte VWN-Chef Carsten Intra. Sie werde bei der Transformation der Nutzfahrzeugmarke wichtige Impulse geben.

Internationale Karriere

Fontaine hat ihre internationale Karriere bei Mercedes-Benz in Stuttgart begonnen. Von 2000 an war sie in dem Unternehmen in den Vereinigten Staaten für Digitalisierung und IT zuständig. Ab 2011 war sie als Professorin für Digitalisierung in China und den USA tätig. 2013 wurde sie Personalchefin bei Porsche Nordamerika und 2018 bei Bentley in England.

Ihr noch amtierender Vorgänger Thomas Edig ist seit 2015 im VWN-Vorstand und hat nach Angaben von Betriebsratschefin Bertina Murkovic vor allem den Standortvertrag 2018 wesentlich mitgeprägt. Er übernimmt neue Aufgaben als Geschäftsführer Personal und Organisation bei der Volkswagen Sachsen GmbH. Im VWN-Vorstand hat am 1. Juli Lars Krause die Verantwortung für das Vertriebsressort übernommen. Michael Obrowski wurde Finanzchef.

Von Conrad von Meding