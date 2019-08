Hannover

Der defekte Aufzug, in dem die sieben Kinder zwei Stunden lang ohne Begleitung eines Erwachsenen in einem Mietshaus in Vahrenheide eingesperrt waren, funktioniert inzwischen wieder. Bei den Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 15 Jahren sitzt der Schock einen Tag nach ihrer spektakulären Rettung aber noch tief. „Alle Kinder haben nach dem Feuerwehreinsatz gesagt, dass sie nie wieder einen Fahrstuhl benutzen wollen“, berichtet die 39-jährige Huda Kadi. Auch ihr zwölfjähriger Sohn Mohsem gehörte zu den Kindern, die in dem Aufzug in einem Mehrfamilienhaus an der Plauener Straße in Hannover-Vahrenheide festsaßen. „Er wird vorerst bestimmt nur noch die Treppen benutzen“, sagt seine Mutter am Dienstagmittag.

Zwei Stunden lang in Kabine gefangen

Auf die Treppe hatte die Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus dem Mehrfamilienhaus und der Nachbarschaft einen Tag zuvor bewusst verzichtet. „Mein Sohn wollte mit seiner Clique etwas zum Spielen aus unserer Wohnung im zweiten Obergeschoss holen, aber alle waren zu faul zum Treppensteigen“, sagt die 39-Jährige. Deshalb hätten sich alle sieben Kinder unten im Treppenhaus in den kleinen Fahrstuhl gezwängt. „Wie Kinder nun einmal so sind“, sagt die Mieterin.

Der Lift ist zwar nach den Herstellerangaben auf einem Schild für insgesamt acht Personen und ein Gesamtgewicht von 630 Kilogramm zugelassen. Trotzdem blieb die Kabine mit der Kindergruppe am Montagabend gegen 19 Uhr zwischen dem Erdgeschoss und dem zweiten Obergeschoss stecken. Eingezwängt auf einer Grundfläche von rund 2,25 Quadratmetern sei die Situation für die Gruppe aber nur etwa zehn Minuten lang witzig gewesen, berichtet die 39-Jährige. „Glücklicherweise hatte mein Sohn sein Handy dabei, sonst hätten wir wohl nicht so schnell erfahren, wo die Kinder überhaupt sind“, sagt Kadi.

In dem Mehrfamilienhaus an der Plauener Straße kam es zum Rettungseinsatz am Fahrstuhlschacht (rechts am Gebäudeeingang). Quelle: Ingo Rodriguez

Auch die Notbedienung funktioniert zunächst nicht

Sie berichtet von mehrfachen Problemen mit dem Aufzug in jüngerer Vergangenheit. „Es kommt schon ab und zu vor, dass der Fahrstuhl kurz stecken bleibt, aber nach kurzer Zeit weiterfährt“, sagt die Mutter. Auch deshalb habe ihr Sohn sich erst nach 20 Minuten telefonisch bei ihr aus dem feststeckendem Aufzug gemeldet. „Sie beteuern, dass sie nach der Abfahrt nicht getobt hätten“, sagt die Mutter. Auf ihr Anraten habe ein Kind den Alarmknopf gedrückt. „Über die Sprechanlage wurde geraten, Ruhe zu bewahren. Der für den Fahrstuhl zuständige Haustechniker würde in etwa einer Stunde da sein, um die Kabine über eine Notbedienung in das nächste Geschoss zu fahren“, berichtet die 39-Jährige von den Angaben der zuständigen Mitarbeiter.

Feuerwehr erwägt Rettung von oben durch Fahrstuhlschacht

Der kleine Aufzug ist wieder in Betrieb. Quelle: Ingo Rodriguez

Etwa eine halbe Stunde nach dem Handyanruf des zwölfjährigen Mohsem seien fast alle der informierten Eltern im Treppenhaus vor dem Fahrstuhl gewesen. Notgedrungen zur Untätigkeit verdammt hätten sie schließlich die Feuerwehr alarmiert. „Die Rettungskräfte haben besonnen reagiert“, sagt die 39-Jährige. Dabei hatte sogar die Feuerwehr am Montagabend von einem komplizierten Einsatz berichtet. Weil die Notbedienung nicht funktioniert habe und zunächst kein direkter Zugang zu der Kabine möglich gewesen sei, hätte auch eine Rettung von oben durch den Aufzugschacht notwendig werden können, berichtete ein Sprecher. Zudem hatte sich die Feuerwehr darauf vorbereitet, den Fahrstuhl mit schwerem Gerät nach oben in die zweite Etage zu ziehen.

Nach zwei Stunden: Rettung durch schmalen Spalt

Dazu kam es jedoch nicht – weil die Kabine schließlich doch noch um etwa 50 Zentimeter nach unten gefahren werden konnte. „Dann war vor der Fahrstuhltür im Erdgeschoss ein kleiner Spalt zur Kabine frei, um den Kindern kühle Getränke zu reichen“, berichtet die 39-jährige Mutter. Nach etwa zwei Stunden im Aufzug seien die Jungen und Mädchen dann nacheinander durch die schmale Öffnung ins Treppenhaus gezogen worden.

Die Aufzugkabine steckte zwischen den Erdgeschosstüren und dem Fahrstuhlzugang im zweiten Obergeschoss fest. Quelle: Ingo Rodriguez

Ältere machen jüngeren Kindern im Fahrstuhl Mut

Auch der 14-jährige Arda ist einen Tag nach seinem zweistündigen Schreckenserlebnis noch sichtlich berührt. Immerhin hatten zwei der Kinder wegen akuter Panikreaktionen in einem Rettungswagen behandelt werden müssen. „Zuerst haben wir über die Situation gelacht, aber dann wurden unsere Sorgen in der engen Kabine immer größer“, erzählt der 14-Jährige. Die Älteren hätten die Jüngeren getröstet, als erste Tränen geflossen seien. „Ich fahre bestimmt so schnell nicht wieder in einem Aufzug“, sagt Arda.

Keine Vorwürfe an Wohnungsgesellschaft

Vorwürfe aus der Elternschaft an die laut Aushang für den Fahrstuhl zuständige Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH gibt es nicht. „Wir werden gut betreut. Es kann immer passieren, dass ein Fahrstuhl steckenbleibt“, sagt die 39-jährige Kadi.

Von Ingo Rodriguez