Vahrenheide/Sahlkamp

Das Ziel ist klar formuliert. „Unser Wunsch ist es, alle Haltestellenmülleimer der Linie 2 vom Großen Kolonnenweg bis zur Alten Heide zu bemalen“, erklärt Angelika Schönheit, ehemalige stellvertretende Schulleiterin der IGS Vahrenheide/Sahlkamp und Ideengeberin. Acht Bildungseimer würden dafür noch fehlen, die schwerpunktmäßig von der Geschichte des Stadtteils erzählen und Bürger informieren sollen.

Insgesamt 24 bunt bemalte der Mülleimer haben immer jeweils zehn Schüler der siebten und achten Klassen der IGS Vahrenheide/Sahlkamp in drei Schuljahren während der AG jeden Montag gestaltet – 2018/2019 sind sechs neue dazugekommen. An den Haltestellen aufgehängt wurden sie jeweils von der Üstra, die laut der stellvertretenden Pressesprecherin Katja Raddatz das „tolle Projekt“ gerne unterstützt. Angefangen hat die Schule 2016 mit zehn bunt bemalten Mülleimer mit mosaikbestückten Informationsschildern in einer Projektwoche. Damals sei Schönheit auch die Idee für die Aktion gekommen. „Wir wollten irgendetwas machen im Stadtteil, das Aufmerksamkeit herstellt“, erinnert sich die Pensionärin. Und an den Haltestellen würden sich die meisten Menschen aufhalten, ergänzt sie. Mit diesem Konzept gewann die Schule auch das Projekt des Jahres 2017 der Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide, was ihr Gelder sicherte. Unterstützt wird das Projekt seit 2016 von Jugend stärken im Quartier. „Die Jugendliche können sich spielerisch ausprobieren und es werden neue Fähigkeiten erschaffen“, findet Doris Schmidt, Koordinatorin von Jugend stärken im Quartier. Für Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg seien die Bildungseimer „Identifikation und Merkmale für die Stadtteile Vahrenheide und Sahlkamp“.

Der neue Bildungseimer an der Bahnstrift erzählt von dem Zusammenleben von Religionen im Stadtteil. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Raketenstart, das Zusammenleben von Religionen im Stadtteil oder Spongebob: Die Jugendlichen hätten trotz des Bildungsauftrags der Mülleimer ein wenig künstlerische Freiheit. „Es ist mir wichtig, dass sie Spaß an der Malerei entwickeln“, sagt die freie Künstlerin Iris Schmitt, die gemeinsam mit Schönheit die Wahlpflicht-AG leitet. Schönheit würde dann hauptsächlich mit Neuntklässlern Informationen zum Stadtteil herausfinden und diese in einem Satz in die Infoschilder an den Mülleimern integrieren. „Was oft gar nicht so einfach ist“, verrät die ehemalige Lehrerin.

Kommentar: Für bunte Stadtteile Wussten Sie schon, dass die Bahnstrift im Sahlkamp früher ein Feldweg war, der aus der List in die Feldmark führte? Wem das neu ist, der erfährt solche Informationen über die Stadtteile Sahlkamp und Vahrenheide nun entlang der Stadtbahnlinie 2. Von der Haltestelle Großen Kolonnenweg bis zur Alten Heide zieren mittlerweile 24 bunt bemalte Mülleimer mit reichlich Hintergrundwissen zum Stadtteil die Stationen – sechs sind in diesem Jahr neu dazugekommen. Mit dem Projekt Bildungseimer hat die Integrative Gesamtschule (IGS) Vahrenheide/Sahlkamp vor drei Jahren ein präsentes, informatives und auffallendes Merkmal für die Stadtteile geschaffen, das in Erinnerung bleibt. Genau solche Aktionen brauchen der Sahlkamp und Vahrenheide, um die Verbindung der Bewohner zum Stadtteil zu stärken. Auch für die Schüler entsteht so eine ganz persönliche Verbundenheit, da sie die Mülleimer alle selbst bemalt und die Informationen dafür herausgesucht haben. Die Bildungseimer haben noch einen weiteren Effekt: Sie heben sich vom oft tristen Grau der Stadtbahnstationen ab, sodass so vielleicht der ein oder andere Müll leichter seinen Weg hinein findet. Und Ortsfremde können durch dieses spannende Projekt etwas über die einzelnen Stadtteile lernen und gleichzeitig ihre Wartezeit zur nächsten Bahn verkürzen. Damit ist am Ende wohl allen geholfen.

Leonie (15) hat im Schuljahr 2018/2019 an den Bildungseimern mitgearbeitet. „Mich macht es stolz, meine Arbeit dort hängen zu sehen“, erzählt die Schülerin. Auch im nächsten Schuljahr sollen wieder Bildungseimer bemalt werden – das erste Halbjahr ist auch schon finanziert. Angelika Schönheit wird dann auch dieses Mal wieder dabei sein. Ihr „Baby“ könne sie nicht alleine lassen.

Jugendliche gestalten zwei Mülleimer für Jugendtreffs im Stadtteil Sie sollen das Jugendzentrum und den Stadtteil selbst präsentieren: zwei von Aha gesponserte Mülleimer, die von Jugendlichen im jeweiligen Jugendtreff bemalt worden sind. „Wir haben sie in unseren Häusern über einen längeren Zeitraum hingestellt und die Jugendlichen konnten sich verewigen“, erklärt ein Mitarbeiter des Jugendzentrums Camp in Vahrenheide, der nicht namentlich genannt werden möchte. Pavle (13) und Kevin (15) haben beide an der Gestaltung des Mülleimers im Sahlkamp mitgewirkt. „Es hat viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall etwas Neues“, erzählt Kevin. Was er draufgemalt hat, weiß er nicht mehr – im Gegensatz zu Pavle. Der 13-Jährige habe einen Fisch gemalt, der aus Plastik besteht. „Viele Fische sterben durch den Müll“, erklärt er. Die Mülleimer werden von Aha vor den Jugendzentren installiert.

Von Laura Ebeling