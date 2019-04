Hannover

Ein Feuer hat am Mittwochvormittag in einem Mehrfamilienhaus in Vahrenheide einen Schaden von rund 10 000 Euro angerichtet. Gegen 11 Uhr war eine Waschmaschine in dem Gebäude an der Straße Sahlkamp in Brand geraten. Grund dafür ist ein technischer Defekt.

Eine Nachbarin war auf das Feuer aufmerksam geworden, weil ein Rauchmelder in der betroffenen Wohnung angesprungen war. Nachdem sie auch im Treppenhaus des vierstöckigen Gebäudes Rauch wahrgenommen hatte, verständigte sie die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Menschen hielten sich nicht in der betroffenen Wohnung auf. Die übrigen rund 30 Mieter des Mehrfamilienhauses waren nicht unmittelbar gefährdet.

Von tm