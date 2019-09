Hannover

Die Polizei sucht nach zwei 30 bis 40 Jahre alten Männern, die als Trickbetrüger am Freitag in Vahrenwald reiche Beute gemacht haben. Die Täter gaben sich gegenüber einer 82-Jährigen als Polizisten aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung der Seniorin in der Isernhagener Straße. Dort erbeuteten sie 19.000 Euro sowie wertvollen Schmuck.

Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, war die 82-Jährige gegen 11 Uhr vom Einkaufen nach Hause gekommen. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses traf die Frau auf die beiden Männer. Die Täter sprachen die Frau an, gaben sich als Polizisten aus und berichteten von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarwohnung. Dann begleiteten die falschen Polizisten die 82-Jährige in ihre Wohnung, um dort nach dem Rechten zu sehen.

Dort angekommen, erklärten die Trickdiebe, dass die Einbrecher auch in diesen Räumen gewesen seien und dass sie jetzt am angeblichen Tatort Spuren sicher müssten. Die beiden Männer durchsuchten die Zimmer und verließen anschließend die Wohnung in unbekannte Richtung. Später bemerkte die 82-Jährige, dass ihr Bargeld und ihr Schmuck verschwunden waren.

Die Täter sind etwa 1,70 und 1,80 Meter groß. Sie haben kurz geschorene Haare mit sogenannten Geheimratsecken und sprechen Deutsch ohne Akzent. Sie trugen grau-weiße Handwerkerkleidung und Einmalhandschuhe. Hinweise nimmt die Kripo unter (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner