Hannover

Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer haben am Freitagabend im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald eine Spielhalle überfallen. Um kurz vor Mitternacht waren sie in dem Geschäft an der Melanchtonstraße aufgetaucht und waren anschließend mit Bargeld entkommen.

Bei dem Überfall trug einer der Täter eine Schusswaffe bei sich. Damit bedrohte er die Angestellte der Spielothek und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Die Frau händigte den Maskierten anschließend eine bislang unbekannte Summe aus. Mit ihrer Beute flüchteten die Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Einer der Täter ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet, trug eine gold-schwarze Sturmhaube und hatte eine dunkle Schusswaffe bei sich. Sein Komplize ist etwa zehn Zentimeter kleiner und ebenfalls schlank. Er trug eine dunkle Kleidung und war ebenfalls mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Die Spielhalle war bereitsim Dezember von drei Männern überfallen worden. Auch damals entkamen die Täter mit Bargeld.

Von Tobias Morchner