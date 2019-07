Hannover

Ermittler der Polizeiinspektion Ost haben in der Nacht zu Mittwoch in Vahrenwald zwei mutmaßliche Rollerdiebe festgenommen. Die 16-Jährigen gestanden die Tat und belasteten in ihrer Aussage einen weiteren 16-Jährigen, ebenfalls einen Roller gestohlen zu haben.

Anwohner des Vahrenwalder Parks hatten gegen 1 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie sich durch einen, in der Grünanlage herumfahrenden Roller gestört fühlten. Die Besatzung des ersten Streifenwagens vor Ort bemerkte im Park einen auf dem Boden liegenden Roller, der beschädigt war und dessen Motor noch lief. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass das Fahrzeug in der vergangenen Woche im Sahlkamp gestohlen worden war.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Polizei fahndete anschließend im Vahrenwalder Park und der Umgebung nach den Dieben. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stießen sie in unmittelbarer Nähe auf die beiden 16-Jährigen. Sie hatten einen weiteren Roller bei sich. Er war ebenfalls beschädigt und als gestohlen gemeldet worden.

Die Jugendlichen räumten in ihrer Vernehmung ein, den Roller, den sie bei sich hatten, entwendet zu haben. Gleichzeitig belasteten sie einen ebenfalls 16-Jährigen. Er soll für den Diebstahl des im Park gefundenen Rollers verantwortlich sein. Alle drei werden sich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

Von tm