Groß-Buchholz

Die Bewohner der Vogelsiedlung in Groß-Buchholz sind besorgt. Seit einigen Wochen richten Unbekannte offensichtlich mutwillig erheblichen Schaden im Viertel an. Zuerst wurden Verkehrsschilder am Fuß- und Radweg zwischen Milanstraße und Osterfelddamm beschädigt, verbogen und entwendet. Ende August brannte der offene Bücherschrank am zentralen Platz Schwalbenflucht aus. Kurz darauf wurde in der Nähe über Nacht eine Sitzbank aus der Verankerung gerissen und zerstört. Anfang Oktober brannte ein Altpapiercontainer in der Milanstraße aus. Kurz darauf eine Papiertonne.

Polizei ist alarmiert

Solchen Vandalismus habe man im Stadtteil bislang nicht gekannt, sagt Karl Heinz Schnare, ein engagierter „Vogelsiedler“ und Begründer der Nachbarschaftsinitiative „Vogelbote“. Viele seiner Nachbarn seien deshalb sehr verunsichert und verärgert. Man habe beschlossen, mehr Präsenz auf den Straßen im Viertel zu zeigen, um die unbekannten Täter abzuschrecken. Auch Beamte der Polizeistation Kleefeld sind alarmiert und haben die Vorfälle untersucht. Mittlerweile liegen drei Anzeigen gegen Unbekannt wegen Brandstiftung vor. Die Spurenlage sei schwierig, heißt es. Wie so oft in vergleichbaren Fällen.

Der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld ist ebenfalls aktiv geworden. Er hat 3423 Euro aus seinem Etat bereit gestellt, um einen neuen offenen Bücherschrank anzuschaffen.

Von Gabi Stief