Die Polizei hat am Sonnabendnachmittag in Hannover-Sahlkamp zwei 13 und 16 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in dem Stadtteil und in Vahrenheide insgesamt neun geparkte Autos beschädigt zu haben. Möglicherweise kommen die Heranwachsenden noch für weitere ähnliche Taten als Verantwortliche in Betracht. Die Ermittler suchen Zeugen und Geschädigte.

Am Sonnabend zwischen 16.30 und 17.30 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner des Laurinwegs bei der Polizei. Sie berichteten davon, dass ihre Fahrzeuge demoliert worden waren. Vor Ort stießen die Ermittler auf insgesamt fünf beschädigte Autos. Die Wagen waren zerkratzt, in einem Fall war ein Spiegel abgetreten worden. Einige Zeugen beschrieben zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter.

Täter klettert auf Autodach und springt darauf herum

Kurz darauf ging bei den Beamten ein weiterer Notruf ein. Im Tempelhofweg war ein Teenager auf ein Auto geklettert und sprang darauf herum. Im Zuge der Fahndung nahmen die Polizisten an der Ecke Köpenickweg/Bahnstrift die 13 und 16 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest. Nach dem Abschluss der Befragungen auf der Wache brachten die Ermittler die Verdächtigen zu ihren Eltern zurück.

Im Lauf des Sonntags haben sich aus dem Bereich weitere Zeugen gemeldet, die ebenfalls von demolierten Autos berichteten. Die Polizei prüft, ob die Jugendlichen für alle neun bislang bekannt gewordenen Vorfälle als Täter infrage kommen. Hinweise von Zeugen oder Geschädigten nimmt das Kommissariat in Lahe unter der Nummer (0511) 1 09 33 17 entgegen.

Von Tobias Morchner