Im vergangenen Sommer war das GOP die erste Bühne, die nach der ersten Pandemiewelle wieder öffnen konnte – weil das Variete veranstaltungsformal ein Gastrobetrieb ist, und weil es ein akribisches Hygienekonzept vorzuweisen hatte. Nun, nach einem halben Jahr im zweiten Lockdown, sieht Direktor Dennis Bohnecke mit seinem Team endlich wieder Land. Entwickelt sich das Infektionsgeschehen weiter in die richtige Richtung, wovon auszugehen ist, kehrt das Programm ab Juli zurück, der Vorverkauf hat begonnen. „Wir sind froh und erleichtert“, sagt Bohnecke, dessen Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Auch der Vorverkauf im Foyer ist noch eingestellt, soll demnächst aber wieder starten.

Neue Luftreinigungsgeräte

Los geht es mit der Show „WunderBar“ – und mit Vorstellungen von donnerstags bis sonntags, bei denen dem Stufenplan entsprechend zunächst rund 220 Personen pro Vorstellung ins Theater kommen sollen, mit negativem Testnachweis und Maske bis zum Sitzplatz. Das GOP hat „einen mittleren fünfstelligen Betrag“ in weitere Luftreinigungsgerätschaften investiert und weiter am Sitzplan gefeilt. Bis Anfang Januar steht das Programm mit drei Stücken, hinzu kommen das Wintervariete und der „Zauberer von Oz“ als Familienmusical, das in der vergangenen Saison ausfallen musste. Für beide Shows ist der Vorverkauf in Vorbereitung, wie auch für die Nachholabende der hannoverschen Rückblickertruppe Salon Herbert Royal am 19. und 20. Juli.

Wilhelm Busch und seine Erben

Als Vorbote für das Programm hatte das Theater an der Georgstraße gerade das NDR-Fernsehen zu Gast, das mit großen Aufwand für einen großen Wilhelm-Busch-Abend eine Show aufgezeichnet hat – mit Busch-Fans wie den Unterhaltern Wigald Boning und Jürgen Becker, mit Expertin Ruth Brunngraber-Malottke vom Wilhelm-Busch-Museum Hannover, mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Poetryslam-Szene, einem Zeichner und einer Illustratorin. Zu sehen ist dieser Infotainment-Show am kommenden Sonnabend um 20.15 Uhr im NDR-Fernsehen – gefolgt von einer Dokumentation über den Künstler. Für GOP-Direktor Bohnecke war die Aufzeichnung ein besonderer Moment. „Es war wunderschön, endlich wieder Künstler in unserem Theater zu haben.“

