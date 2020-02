Vater ohne Sorgerecht postet Babybilder: Gericht verhängt Geldbuße von 1600 Euro

Hannover

Ein junger Vater aus Hannover muss eine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro bezahlen, weil er Fotos von seiner neugeborenen Tochter gegen den Willen der sorgeberechtigten Großmutter in sozialen Netzwerken veröffentlicht hat. Dieses Urteil hat am Montag das Amtsgericht Hannover gefällt. Demnach hatte der 23-jährige Mann trotz eines eindeutigen Verbotes die Bilder von sich und seiner Tochter auf Facebook und Instagram hochgeladen und so die Persönlichkeitsrechte des Mädchens verletzt. Angesichts seiner hartnäckigen Weigerung, die geposteten Bilder trotz klarer Aufforderung wieder aus seinen Netzwerk-Profilen zu löschen, müsse nun von der Strafe ein spürbares Signal ausgehen, sagte die Strafrichterin in ihrer Urteilsbegründung. Die Bilder an sich sind typische Fotos, die Eltern direkt nach der Geburt von ihren Säuglingen machen.

23-jähriger Angeklagter räumt Vorwürfe ein

Der 23-jährige Mann aus Hannover-Roderbruch hatte gleich zu Beginn der Hauptverhandlung die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vorbehaltlos eingeräumt. Demnach hatte der ungelernte Lagerarbeiter aus Hannover-Roderbruch zwischen Januar und April 2019 Fotos von sich und seiner wenige Monate zuvor geborenen Tochter auf seinen Netzwerk-Profilen veröffentlicht. Dabei hatte ihm zunächst das Jugendamt als Vormund der Tochter, später die Großmutter mütterlicherseits untersagt, Bilder von dem Kind im Internet zu posten. Gleiches galt auch für die 21-jährige Mutter des Kindes. Diese eindeutige Regelung war nach Zeugenaussagen auch schon vor der Geburt von Familienhelfern des Jugendamtes mitgeteilt worden. Das Aufnehmen der Bilder im Krankenhaus kurz nach der Geburt sei zwar völlig rechtmäßig gewesen, sagte die Richterin. Der Angeklagte habe jedoch wissentlich unbefugt die Bilder auch anderen zugänglich gemacht.

Großmutter hat alleiniges Sorgerecht vom Jugendamt übernommen

Die Großmutter hatte im Januar 2019 das alleinige Sorgerecht vom Jugendamt übernommen. Die 42-jährige Hausfrau aus Pattensen und ihre 21-jährige Tochter traten in der Verhandlung als Zeugen auf. Beide haben inzwischen keinen Kontakt mehr zu dem Vater des Babys. Nach einer Suche in verschiedenen sozialen Internet-Plattformen hatte die 21-Jährige auf Bitte der Großmutter den Vater des Kindes per Handynachricht angewiesen, die von der gemeinsamen Tochter geposteten Bilder wieder zu löschen. Als der 23-Jährige dies ignorierte, erstatteten die Oma Anzeige bei der Polizei.

Angeklagter bleibt stur

Doch der junge Vater zeigte sich nach Angaben der Richterin weiterhin unbelehrbar und stur. Selbst nach dem Erhalt des Briefes mit der Anklageschrift hatte er – und so war es auch noch am Tag der Verhandlung – die Bilder von seiner Tochter nicht von seinen Profilseiten gelöscht. „Ich habe das einfach nicht eingesehen, es ist doch mein Kind“, begründete der junge Mann schließlich sein Verhalten. Offenbar brachte ihn aber die Staatsanwältin in ihrem Schlusswort zu einem Umdenken: „Obwohl Sie nicht die Verantwortung für das Kind haben, ignorieren sie alle Einwände wegen der Postings“, sagte sie. Dabei könne sich die Tochter noch nicht selber schützen. Deshalb habe ja die Oma das Sorgerecht und wahre die Interessen des Kindes, erläuterte sie dem Angeklagten noch einmal.

Bilder sind immer noch online zu sehen

Daraufhin kam der junge Mann offenbar zur Einsicht. „Es tut mir leid. Ich hab das jetzt verstanden und werde die Bilder löschen, wenn ich zu Hause bin“, versprach der 23-Jährige. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung akzeptierte er dann auch die Strafe und verzichtete darauf, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen. Vor Gericht kennt sich der junge Mann gut aus: Immerhin saß er schon mehrfach auf der Anklagebank, unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung, Urkundenfälschung, Sachbeschädigung und regelmäßigen Schwarzfahrens.

Wenige Stunden nach der Verhandlung waren die Bilder von seiner Tochter immer noch auf seiner Profilseite bei Facebook zu sehen. Für diesen Fall hatte die Richterin das weitere Vorgehen schon angekündigt. Dann müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie gegen die neue Straftat vorgeht.

