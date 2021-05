Hannover

Im Maschpark in Hannover gelten – wie jeden Vatertag seit 2018 – auch am Himmelfahrtstag in der kommenden Woche eine Reihe von Beschränkungen. „Die Landeshauptstadt Hannover hat eine Allgemeinverfügung für die Nutzung des Maschparks am 13. Mai 2021 erlassen“, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Verboten sind auf der Grünfläche südlich des Neuen Rathauses am kommenden Donnerstag sämtliche Flaschen und Gefäße aus Glas. Das gilt von 10 bis 24 Uhr auf der gesamten Parkfläche zwischen Culemannstraße, Rathaus und Willy-Brandt-Allee.

Grillen verboten

Grillen ist dort ebenfalls verboten – das gilt eigentlich das gesamte Jahr über, aber die Stadt wies am Donnerstag noch einmal ausdrücklich darauf hin. Ausdrücklich stellt die Stadt außerdem fest, dass sämtliche allgemeinen Corona-Beschränkungen gelten. Dazu zählen etwa das Abstandsgebot und eine Maskenpflicht, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. „Es werden entsprechende Kontrollen durchgeführt“, sagte der Stadtsprecher.

Die Stadt begründet die Entscheidung mit schlechten Erfahrungen in den Vorjahren. Seit Jahren pilgern zahlreiche, überwiegend junge Männer in die Parkanlage, um dort ausgiebig und teils exzessiv zu trinken.

Ausschreitungen vor fünf Jahren

2016 hatte die Polizei in Hannover am Vatertag 54 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten registriert, im Jahr darauf waren es 46 Delikte. Um dem Treiben ein Ende zu bereiten, verhängte die Stadt 2018 erstmals ein 14-stündiges Flaschenverbot im Maschpark. Dennoch versuchen immer wieder Einzelne, Gläser und Flaschen in den Park zu schmuggeln.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieses Jahr findet der „Vatertag“ zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen statt. Im vergangenen Jahr es aufgrund der Beschränkungen ruhiger geblieben als in den Vorjahren.

Von Karl Doeleke