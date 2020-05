Hannover

Viele Familien und Paare, vereinzelt kleinere Gruppen von jungen Männern oder Frauen, aber nahezu keine Bollerwagentouren oder auffällig betrunkene Ausflügler: Am Vatertag hat die Polizei in der Innenstadt von Hannover bis zum frühen Nachmittag nur vereinzelt Verstöße gegen die Corona-Regeln oder andere Straftaten registriert. Laut Polizeisprecherin Antje Heilmann wurden bisher in der gesamten Innenstadt nur zwölf Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In jedem der Fälle sei der vorgeschriebene Mindestabstand unterschritten worden.

An den Ausflugszielen in den Umlandkommunen hatten die Ordnungkräfte bis etwa 14 Uhr nicht einen einzigen Verstoß beobachtet.

Am Nordufer flanieren zahlreiche Ausflügler und Kleingruppen

Zu einem der beliebtesten Ausflugsziele gehörte auch in diesem Jahr trotz der Corona-Krise der Maschsee. Dort herrschte am frühen Nachmittag ein lebhaftes Treiben. Vor allem am Nordufer flanierten unzählige junge Familien und Pärchen zwischen dem Fackelläufer und dem Seebiergarten. Nahezu jede Sitzbank war von zwei Menschen besetzt, die mit einem kühlen Getränk in der Sonne klönten. Immer wieder waren Jogger zu beobachten. Und im Viertelstundentakt rollten Einsatzwagen der Polizei im Schritttempo an der belebten Flaniermeile entlang. Aussteigen, um Personen zu ermahnen, mussten die Beamten jedoch nicht.

Am Nordufer entspannen zahlreiche Besucher zu zweit und mit einem Getränk in der Sonne. Quelle: Ingo Rodriguez

Im Seebiergarten und auf der Seeterrasse herrschte reger Betrieb. „Alle Besucher müssen sich registrieren. Die Plätze werden mit ausreichend Sicherheitsabstand belegt“, sagte ein Mitarbeiter vor dem Eingang zum Biergarten. Etwa 100 Meter entfernt warteten etwa zehn Ausflügler vor dem Kiosk am Fackelläufer geduldig mit dem vorgeschriebenen Abstand, um sich ein Erfrischungsgetränk oder einen Snack zu bestellen. Auf dem See genossen zahlreiche Pärchen in den Tret- und Segelbooten den strahlenden Sonnenschein.

Polizei lässt Männergruppe gewähren

Eine Gruppe junger Männer ließ die Polizei am Nordufer im Vorbeifahren gewähren. Gleichwohl: Die etwa 25 bis 30 Jahre alten Männer saßen in nicht allzu weitem Abstand voneinander auf der Betonmauer gegenüber der Seeterrasse, hörten laute Musik aus einer kabellosen Box und hatten sich offensichtlich zum Biertrinken getroffen. „Die Polizei hat nichts beanstandet“, sagte ein Mann aus der siebenköpfigen Gruppe und zuckte grinsend mit den Schultern. Ohnehin wohne die ganze Truppe in einer Wohngemeinschaft und gehöre also zu einem Haushalt, sagte der Mann augenzwinkernd.

Eine Gruppe junger Männer - nach eigenen Angaben aus zwei Wohngemeinschaften - ist am Nordufer mit einem Bollerwagen unterwegs. Quelle: Ingo Rodriguez

Mit einem ähnlichen Argument hatte sich etwa 50 Meter weiter entfernt eine vierköpfige Männergruppe getroffen, um Bier zu trinken – mit dem einzigen am gesamten Nordufer sichtbaren Bollerwagen, voll mit Getränken und einem Stereorekorder. „Wir sind aus zwei Haushalten und halten auch noch untereinander den Mindestabstand ein“, betonte der 26-jährige Lennard. Sein Bekannter äußerte sich etwas undiplomatischer: „Die können ja nicht die ganze Stadt verhaften“, sagte der Mann spürbar angeheitert. Ein 38-Jähriger zeigte eine ärztliche Verordnung in einer Plastikhülle. „Ich darf aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen“, sagte er.

Im weitgehend verwaisten Maschpark überwachen Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsamtes die Lage. Quelle: Ingo Rodriguez

Gleich vier Polizeiwagen hatten sich vor dem nahe gelegenen Maschpark postiert, um dort die Lage zu beobachten. Dieser in den Vorjahren meist überfüllte Standort galt bei der Polizei als besonders zu beachtender Standort. Auch deshalb hatte die Stadt im Vorfeld ein Grillverbot erlassen und Glasbehälter im Park verboten. Aber: Am Nachmittag waren am See hinter dem Neuen Rathaus kaum Picknickgäste zu beobachten. Einschreiten mussten auch die kommunalen Ordnungskräfte kaum. Nur hin wieder waren Aufklärungsgespräche mit Ausflüglern und Passanten zu beobachten. Bollerwagen, Grillpartys oder ballspielende Gruppen waren nicht zu sehen.

An den Kiesteichen muss Polizei viel Aufklärungsarbeit leisten

Verständnisvoll aber konsequent reagierte die Polizei an einem weiteren viel besuchten Ausflugsziel. Auch an den Kiesteichen rollten im Viertelstundentakt Einsatzfahrzeuge auf den Schotterwegen, um die Lage zu beobachten. Nahezu pausenlos waren vor allem am Dreiecksteich Fahrradfahrer und Spaziergänger zu sehen. Außerdem hatten auch Pärchen und kleinere Gruppen Wolldecken ausgebreitet, um in der Sonne zu verweilen. „Es sind viele Menschen unterwegs, aber keine Bollerwagen oder klassische Vatertagstruppen“, sagte ein Beamter am Mittag. Mehrfach sei jedoch Aufklärungsarbeit angesagt. „Einer Gruppe aus drei Haushalten haben wir gesagt, dass dies für heute keine Lösung ist, und sie gebeten, die Formation aufzulösen“, berichtete der Polizist.

Am Dreiecksteich in Ricklingen bitten Polizisten eine Männergruppe, ihr Treffen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten aufzulösen. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch eine fünfköpfige Männergruppe musste nach einem Gespräch mit zwei Polizeibeamten ihr Treffen auflösen. Dabei hatten die jungen Männer extra wegen der Corona-Regeln auf ihrer traditionelle Bollerwagentour verzichtet – und sich stattdessen mit Abstand auf einer Wiese vor dem Dreiecksteich niedergelassen, um gemütlich Bier zu trinken. „Wir wollen kein Ärger machen“, betonte einer der jungen Männer. Die Polizei habe ihnen geraten, in dieser Formation lieber in einen privaten Garten zu gehen und dort Abstand zu halten.

Zu viele Menschen: Polizei rät von einem Ausflug zum Steinhuder Meer ab

Einschreiten musste die Polizei im Umland zwar kaum. In Steinhude und am Steinhuder Meer waren laut Polizei am frühen Nachmittag aber besorgniserregend viele Ausflügler unterwegs. Einsatzkräfte hatten deshalb an allen Zufahrtsstraßen gut sichtbare Hinweisschilder postiert, auf denen von einem Besuch der dortigen Ausflugsziele abgeraten wurde. "Wir haben zwar bislang an diesen Standorten noch keine Verstöße gegen die Corona-Regeln beobachtet, aber es wird langsam einfach zu voll", begründete Polizeisprecherin Heilmann die Maßnahme.

Von Ingo Rodriguez