Hannover

Für Familie Karweger verläuft dieser Vatertag ganz anders als gewohnt. „Eigentlich wären wir um diese Zeit mit einer befreundeten Familie in Dorum an der Nordsee in einem Ferienpark“, erzählt Katrin Karweger. Das verlängerte Wochenende um Himmelfahrt herum ist dafür stets fest eingeplant. Selbst im vergangenen Jahr habe das trotz Corona geklappt. „Dieses Jahr leider nicht“, bedauert die 41-Jährige.

Einen schönen Tag machen sich Eltern und Kinder dennoch. Vom Zooviertel aus sind die vier in den Hermann-Löns-Park geradelt und haben da ihre bunte Picknickdecke ausgebreitet. Darauf sind Kästchen mit kleinen Köstlichkeiten ausgebreitet. „Das ist mein Vatertagsessen“, sagt Wolfgang Karweger zufrieden – und lässt Ehefrau, Sohn Jan und Tochter Hannah selbstverständlich mitessen. Die Überraschungsboxen hat Katrin Karweger bei Grauwinkel in der Schlossküche bestellt, mit Rosenblütenmarmelade, Macarons, Waffeln. „Und Erdbeeren“, ergänzt der fünfjährige Jan.

Später steht noch ein Stopp am Spielplatz auf dem Tagesprogramm. „Und Fußball. Das ist bei uns jeden Tag Thema“, berichtet Katrin. Die achtjährige Hannah besucht dann noch ihre Freundin Emilia zum Übernachten, in der Familie, die in anderen Jahren mit nach Dorum fährt. „Wir sind sehr befreundet“, erzählt Hannah strahlend.

Picknick und Spielen statt Nordsee: Jan, Hannah, Wolfgang und Katrin Karweger. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kleinfamilie statt großes Treffen

Auch Christian und Agneta Krüger mit Sohn Jesper nutzen den Himmelfahrtstag in anderen Jahren für ein Treffen mit Freunden, die im Harzvorland leben. Grillen am See, Wandern durch Wald und Felder mit einer ganzen Gruppe von Leuten gehören dazu. Dieses Jahr macht die junge Familie aus Ricklingen einen Ausflug zur Bockwindmühle im Löns-Park. Agneta Krüger ist sofort begeistert von dem Holzbauwerk, vom Teich und der Bepflanzung.

„Die Pandemie hat ja auch was Gutes. Es ist cool, dass wir so die ganzen Parks in der Nähe kennenlernen“, sagt die 36-Jährige. Die Lehrerin stammt wie ihr Mann nicht aus Hannover. Nun wenden sie die Einschränkungen der Corona-Zeit ins Positive. „Wir haben auch schon den Moorerlebnispfad und den Hinüberschen Garten erkundet“, erzählt Agneta Krüger. Und weil weil ihr Mann Christian und ihr Sohn Jesper die Mühle schon vor zwei Wochen besucht haben, wissen sie, dass es hier nicht an Verpflegung mangelt. „Das Restaurant hat einen Außerhausverkauf. Das ist praktisch“, berichtet der junge Vater.

Väter allein unterwegs

Kleine Radtour mit Radler: Die Freunde Matthias Huck, Jan-Peter Jacoby und Christian Horn (von links). Quelle: Tim Schaarschmidt

Ganz ohne Kinder sind Matthias Huck, Jan-Peter Jacobi und Christian Horn dieses Jahr unterwegs. Eine echte Vatertagstour? Die drei Freunde lächeln. Mit zusammen sechs Kindern steht ihnen nicht der Sinn nach einem großen Gelage. Die Männer stoßen mit Radler an. „Wir wollen später beim DFB-Pokalfinale nicht einschlafen“, erklärt Horn. Huck, Qualitätsmanager von Beruf, hat die Radtour geplant. Zur Auswahl standen auch 50 oder 35 Kilometer, gewählt haben sie die kleinste Variante. Nur kein Stress heute.

„Wir haben uns durch die Kita unserer Kinder kennengelernt“, erzählt Horn. Der Krankenpfleger ist wegen seines Berufs bereits seit Monaten geimpft. Deshalb ist das Zusammenkommen der drei Borussia-Fans überhaupt nur möglich. Und nächstes Jahr sind die Kinder wieder dabei.

Andrang beim Minigolf

Carl-Anton Payer (rechts) testet mit Sohn Julius (Mitte) und dessen Freund Maxi sein Geschick beim Minigolf. Quelle: Tim Schaarschmidt

Richtig Andrang gibt es an der Minigolfanlage von Dieter Golinski in der Steintormasch. Die Gäste müssen Schlange stehen. „Dabei sind wir in der Woche hier oft allein“, berichtet der Inhaber. Carl-Anton Payer tritt gegen Sohn Julius und dessen Freund Maxi an. Auf der Nachbarbahn spielen die älteren Kinder Vivien und Nickolas. Payers Frau und der älteste Sohn sind derweil in den Berggarten gegangen. „Die beiden wollten nicht mitmachen, weil sie meist verlieren.“ Die ganze Familie ist gemeinsam aus Davenstedt mit dem Rad gekommen. „So einen Familienausflug machen wir jedes Jahr an Himmelfahrt“, sagt der Vater.

Von Bärbel Hilbig