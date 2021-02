Mitte

Die Veloroute 3 soll von Hannovers Hauptbahnhof über den Stadtwald Eilenriede bis nach Bothfeld und Lahe führen. Ursprünglich sollte die Strecke im Stadtbezirk Mitte den Volgersweg und die Bödekerstraße überqueren. Die Mitglieder des Stadtbezirksrats Mitte haben jedoch verschiedene Meinungen über die sicherste Verbindung vom Hauptbahnhof bis zur Eilenriede und diskutierten in der jüngsten Sitzung über Alternativen.

Die schräge Überquerung der Bödekerstraße ist nicht die beste Lösung, da waren sich alle einig. Zur Auswahl standen die Strecke über die Lister Meile, Friesenstraße und Yorckstraße, oder die Route entlang dem Volgersweg und der Lärchenstraße. Michael Sandow (SPD) sprach sich für die Route über die Friesenstraße aus. Der Kreuzungsbereich an der Bödekerstraße, Friesenstraße und Yorckstraße solle so geplant werden, dass die Route in beide Richtungen bestmöglich gestaltet ist.

Veloroute 3: „Der Verkehr soll fließend bleiben“

Auch Fußgänger sollen von der Veloroute 3 profitieren. Bessere Überquerungsmöglichkeiten sollen die Kreuzung, die auch Teil des Schulweges von vielen Kindern und Jugendlichen ist, sicherer gestalten. Gleichzeitig soll der Verkehr rund um die Kreuzung möglichst fließend bleiben, das betrifft vor allem die Vorrangschaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Christoph Baathe von den Grünen schlug vor, beide Möglichkeiten aufrechtzuerhalten. Die entsprechenden Markierungen seien schließlich schon da, hieß es auch in dem Antrag der Grünen. Auf diese Weise könnte sich die Kreuzung Bödekerstraße / Friesenstraße entknoten und Fahrradfahrer würden sich je nach Ziel für eine der beiden Routen entscheiden. Ihren Antrag konnten die Grünen nicht durchsetzen. „Für beide Anträge ist kein Geld im Haushalt. Es ist keine Entscheidung gegen eine andere Strecke, sondern für die Veloroute“, sagte Joachim Albrecht (CDU).

Veloroute 3: Streckenführung soll bis Frühjahr entschieden sein

Die Veloroute 3 ist die erste von zwölf Fahrradrouten, die noch in diesem Jahr das Zentrum Hannovers mit den weiter außen liegenden Stadtteilen verbinden soll. Die Planung der gesamten Route möchte die Landeshauptstadt im Frühjahr abschließen und noch in diesem Jahr mit dem Ausbau beginnen. Alle Strecken sollen einheitlich beschildert und markiert werden. Sie sollen im Einrichtungsverkehr 2,50 Meter und im Zweirichtungsverkehr mindestens 3 Meter breit sein.

Im Herbst vergangenen Jahres zeichnete die Stadt bereits fünf der zwölf Routen aus. Alle fünf Strecken, darunter auch die Veloroute 3, können Interessierte nachfahren, die jeweiligen Karten für Navigationssysteme stehen auf der Internetseite der Landeshauptstadt Hannover zum Herunterladen bereit.

