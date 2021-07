Hannover

Wie geht es weiter mit der Veloroute 8? Darüber möchte die Stadt Hannover Bürgerinnen und Bürger informieren und lädt deshalb zu einer digitalen Veranstaltung am Dienstag, 20. Juli, um 19 Uhr ein. „Wir möchten Sie über die aktuellen Planungen zur Veloroute 8 informieren und mit Ihnen in den Dialog treten“, heißt es in der Einladung der Stadt.

Die Veranstaltung findet online als sogenanntes Zoom-Meeting statt. Die Teilnahme ist ohne Installation von bestimmter Software per Internetbrowser möglich. Interessierte können sich per E-Mail an fb-tiefbau.Veloroutennetz@hannover-stadt.de anmelden, um die Zugangsdaten zugeschickt zu bekommen. Unter www.hannover.de/VR08 gibt es zudem weitere Informationen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bloß eine Alibiveranstaltung?

Kritik kommt vorab bereits aus dem Lager der CDU. „Ist das eine Alibiveranstaltung“?, fragte CDU-Fraktionschefin Gabriele Jakob in der jüngsten Bezirksratssitzung am 8. Juli. „Sie haben es ja schon durch den Rat gepeitscht, bevor es eine Bürgerbeteiligung gab, die von der Mehrheit des Bezirksrates beantragt wurde.“ Die Verwaltung könne die Ergebnisse der Veranstaltung nicht in die Überlegungen mit einbeziehen, weil es schon beschlossen sei.

Stadtbezirksmanager Sven Berger stritt ab, dass es sich um eine Alibiveranstaltung handele. Es werde das grobe Konzept umgesetzt, wenn es aber massive Kritik zu bestimmten Bereichen gebe, fließe diese bestimmt in die Überlegungen mit ein.

Grüne kritisieren Verhalten von CDU und SPD

Grünen-Fraktionschef Michael Rinker entgegnete, dass es ganz normal sei, dass die Verwaltung den Antrag des Bezirksrats – nämlich eine Bürgerbeteiligung vor dem Verkehrsversuch – in einer Ergänzungsdrucksache berücksichtige. Rinker richtete sich an die Bezirksratskollegen von CDU und SPD: „Es wurde eine zusätzliche Infoveranstaltung gefordert, die gibt es jetzt. Es ist interessant, welche Hürden Sie aufbauen, um das Ganze möglichst zu verkomplizieren.“

Sie finde die „Pauschalkritik“ des Grünen-Chefs „unqualifiziert“, erwiderte CDU-Bezirksratsfrau Stefanie Matz. „Fakt ist, dass die Verwaltung die Dinge, die wir hier mehrheitlich gefordert haben, nicht in ihrer Ergänzungsdrucksache umgesetzt hat.“ Dies sei nicht demokratisch.

