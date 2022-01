Hannover

Das Thema Velorouten bewegt die Menschen – so auch in der ersten Sitzung des Stadtbezirksrats Döhren-Wülfel im neuen Jahr. Abermals ging es um die insgesamt sieben Kilometer lange Veloroute 8 durch die südlichen Stadtteile Hannovers bis nach Laatzen – und abermals wurde um den Abschnitt Wiehbergstraße diskutiert.

Die Wiehbergstraße ist zwar schon teilweise eine Fahrradstraße, aber gefahrlos und bequem radeln lässt es sich hier aufgrund des Autoverkehrs und der Enge aufgrund von geparkten Fahrzeugen nicht. Diese Mängel sollen nun beseitigt werden. Poller und eine Einbahnstraßenregelung gegen den Durchgangsverkehr sind geplant. Nach mehrfacher Verschiebung sollen die Verbesserungsmaßnahmen ab Frühjahr im laufenden Verkehrsversuch getestet werden. Wenn alles gut läuft, kann die Veloroute auch in diesem Abschnitt ab 2023 verstetigt werden.

Durchgehende Fahrradstraße soll Fahrkomfort verbessern

Durchgehende Fahrradstraßen von der Frobösestraße über Am Lindenhofe bis in die Wiehbergstraße hinein sollen den Fahrkomfort für Radfahrende verbessern, so die Verantwortlichen in der Stadt. Nicht unwichtig: Dafür gibt es Fördergeld des Landes Niedersachsen.

Die Veloroute 8 soll von Hannovers City bis nach Laatzen führen. Quelle: Astrid Köhler

Doch vor der Umsetzung gab es nun eine weitere Anhörung, an der zwei Vertreter des Tiefbauamts teilnahmen und zu der Vertreter des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC), des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der Polizei und der Üstra sowie weitere Protagonisten geladen waren. Denn nicht nur Anwohner und Bezirksratsmitglieder haben eigene Wünsche und Vorstellungen über die Ausgestaltung des Nadelöhrs, das wichtiger Teil der Veloroute werden soll.

Urteil zur Kleefelder Straße muss berücksichtigt werden

Auch das wegweisende Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover zur Fahrradstraße in der Kleefelder Straße (Zooviertel) muss berücksichtigt werden. „Obwohl es sich dabei um eine Einzelfallentscheidung handelt“, machte Kai Kaminski, Vizechef von Hannovers Tiefbauamt und Leiter des Bereichs Koordinierung und Verkehr, klar.

Fahrradstraßen müssten laut Kaminski rechtssicher gestaltet werden und einen eindeutigen Vorrang für den Radverkehr aufweisen. Dafür gebe es Kriterien wie eine hohe Radfahrerdichte, Breite der Straße für den Radverkehr oder Autodurchgangsverkehr („Wenn man ihn zulässt, dann muss er auf ein Minimum reduziert werden“). Schräge Parkplätze etwa, wie eine Anwohnerin sie vorschlug, sind eher nicht vorgesehen. „Rückwärts herausfahrende Autos könnten gerade für schnellere E-Bike-Fahrer problematisch werden“, sagte Kaminski und war sich da einige mit dem Vertreter des Fahrradclubs ADFC.

Vorbild Edenstraße in der List

Apropos Parkplätze: Das Problem, mit dem Auto den einzigen Hausarzt in Wülfel besuchen zu können, sieht Kaminski – im Gegensatz zu anwesenden Anwohnern – nicht. Auf einem Privatgrundstück nahe der Praxis gebe es vier Parkplätze, die meist frei seien.

Poller für den Autoverkehr: So wie in der Edenstraße in der List könnte es laut Tiefbauamt bald auch in der Wiehbergstraße aussehen. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Zurück zur Wiehbergstraße: Um den Durchgangsverkehr aus der Straße herauszubekommen, müsste die Verbindung Poller erhalten, damit diese für Autos nicht mehr durchgängig befahrbar ist. In der Fahrradstraße Edenstraße/Ecke Jakobistraße (List) habe dies wunderbar funktioniert, es gebe nur positive Resonanzen seitens der Anwohner, sagte er. Die Edenstraße sei mit der Wiehbergstraße vergleichbar. Dass die Feuerwehr diese Lösung nicht bevorzuge, wisse man, sie habe aber kein Veto eingelegt, sagte Kaminski auf Nachfrage aus dem Publikum. „Sie kann ja auch mit Blaulicht entgegengesetzt in die Einbahnstraße fahren“, argumentierte er.

Parkplätze müssen weichen

Anwohner sollen dennoch in ihre Grundstücke kommen, auch das Seniorenwohnheim und die zwei Kitas müssten erreichbar bleiben. Aber: Die Fahrbahn für nebeneinander fahrende Radler müsse rund fünf Meter (4,50 plus Sicherheitsabstand zu geparkten Autos) betragen, dafür müssen Parkplätze am Fahrbahnrand weichen. „Die Fahrradstraße ist für den Radverkehr“, stellt Kaminski klar. Dennoch könne weiter nachjustiert werden. Es handele sich ja noch um einen Verkehrsversuch.

Von Petra Rückerl