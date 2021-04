Döhren-Wülfel

Zwölf Velorouten soll Hannover in den kommenden zehn Jahren bekommen. Die Veloroute 8 ist eine der ersten, die realisiert wird. Sie soll sieben Kilometer lang sein und verläuft von der Innenstadt durch Döhren-Wülfel bis nach Laatzen. Die konkretisierten Planungen hat die Stadt dem Bezirksrat Döhren-Wülfel im März vorgestellt. Am Donnerstag, 29. April, will das Gremium darüber abstimmen.

Die Kosten für die erste Umsetzungsstufe betragen 700.000 Euro. Dieser Betrag wurde der Stadt vom Land in Aussicht gestellt. Darüber hinaus werden noch mehr bauliche Maßnahmen fällig, sodass weitere Kosten für die Veloroute 8 hinzukommen. Die Stadt kann noch keine Auskunft geben, wie hoch diese ausfallen werden.

Aktuelle Baumaßnahmen

Gerade werden die Rad- und Gehwege im Bereich der Schützenallee grunderneuert sowie der Radweg entlang des Maschsee-Ostufers. Am Montag, 3. Mai, beginnen Arbeiten an der Hildesheimer Straße, sie wird dafür gesperrt.

Veloroute in Döhren-Wülfel: Die Pläne

Zwischen der Frobösestraße und der Wiehbergstraße sind zwei Wege möglich. Die etwas direktere, kürzere Variante eins verläuft über die Frobösestraße und Am Lindenhofe. Die zweite Variante führt über Wollkämmerei, Am Uhrturm und Am Lindenhofe. Die Straßen beider Varianten sollen Fahrradstraßen werden und es fallen etwa gleich viele Parkplätze weg. Die Stadt favorisiert die erste Variante. Die Alternativroute über die Heuerstraße und Landwehrstraße bis zur Wiehbergstraße könnte erst umgesetzt werden, wenn der Südschnellweg, das Tunnelbauwerk und die Willmerstraße fertig gestellt sind.

Diagonalsperre oder Einbahnstraße?

Die Wiehbergstraße soll durchgängig von Am Lindenhofe bis zur Hildesheimer Straße als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Bei einem Verkehrsversuch soll eine Diagonalsperre für den Autoverkehr zwischen der Bothmerstraße und der Straße An den Maschwiesen den Durchgangsverkehr reduzieren. Die Trennung bedeutet Änderungen für den Anliegerverkehr südlich der Bothmerstraße.

Eine Alternative wäre, die Wiehbergstraße abschnittsweise als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden zwischen Bothmerstraße und Marthastraße auszuweisen. Die Feuerwehr bevorzugt laut der Stadtverwaltung die diagonal aufgestellten Poller, da die Wiehbergstraße ein Hauptalarmweg sei.

Richtung Laatzen soll der rechte Fahrstreifen der Hildesheimer Straße, auf dem aktuell auch geparkt wird, als Radfahrstreifen ausgewiesen werden. Stadteinwärts soll es auch weniger Parkplätze geben. Von Am Brabrinke bis zur Behnstraße soll der separate Rechtsabbiegestreifen einem geschützten Radfahrstreifen weichen.

Bezirksrat entscheidet Ende April

Im März wurde die Beschlussdrucksache im Bezirksrat Döhren-Wülfel auf Wunsch der SPD, der CDU und der Grünen in die Fraktion gezogen. Bei der Sitzung wird darüber abgestimmt. Der Bezirksrat Südstadt-Bult hat den Antrag mit einigen Änderungen angenommen. Auch Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss sowie Bezirksrat Mitte beschäftigen sich damit.

Von Lisa Eimermacher