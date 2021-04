Hannover

Zwölf breite Radwege sollen Hannovers Zentrum künftig sternförmig mit der Peripherie verbinden. Eine der Velorouten führt von der City durch die Südstadt nach Laatzen. Der Bezirksrat Mitte hat dem Ausbau der Radstrecke für den Innenstadtbereich jetzt zugestimmt – und auf Initiative der Grünen noch einen Wunsch formuliert.

Die Stadtverwaltung soll die Route über die Osterstraße bis an den City-Radring heranführen. „Dazu wird die Osterstraße umgestaltet und verkehrsberuhigt“ fordert Grünen-Fraktionschefin Julia Stock. Zustimmung kommt von der SPD. „In der Osterstraße überschreiten Autofahrer bisweilen das Tempo“, sagt SPD-Fraktionschef Michael Sandow.

Der Ausbau der gesamten Veloroute bis nach Laatzen kostet rund 700.000 Euro. Sie führt über die Willy-Brandt-Allee zum Maschsee und dann weiter am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer entlang zur Schützenallee, über die Wiebergstraße bis zur Hildesheimer Straße.

Markierungen auf Laatzener Stadtgebiet

Ab Montag, 3. Mai, werden auf Laatzener Stadtgebiet Markierungen für die Veloroute auf der Hildesheimer Straße aufgebracht. Dazu muss die Straße zwischen der Einmündung Am Brabrinke bis zum nördlichen Beginn der Erich-Panitz-Straße vom kommenden Montag bis voraussichtlich Montag, 10. Mai, voll gesperrt werden. Im Anschluss geht es in diesem Abschnitt in Fahrtrichtung Hannover weiter.

Von Andreas Schinkel