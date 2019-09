Hannover

Schnelle und komfortable Radverbindungen aus allen Stadtbezirken Hannovers in die Innenstadt zu schaffen – das hat die Stadtpolitik im vergangenen Jahr beschlossen. 13 Routen sind vorgesehen, zum Teil fächern sie sich in den Randbezirken noch etwas auf, sodass am Ende 18 Endpunkte entstehen könnten. Derzeit gibt es eine leichte Verzögerung bei der Planung, aber im Grundsatz soll es 2020 mit der ersten Veloroute losgehen: Sie soll zwischen Hauptbahnhof und Fasanenkrug ( Lahe) verlaufen. Erstmals zeigen wir in einer Grafik den genauen Streckenverlauf des bisherigen Entwurfs für die 13 Routen, wie der Radfahrverband ADFC sie vorgeschlagen hat, und beantworten die zehn wichtigsten Fragen.

1. Warum soll es Velorouten in Hannover geben?

„Eigentlich müsste jede Straße in Hannover radfahrfreundlich sein“, sagt Eberhard Röhrig-van der Meer vom hannoverschen ADFC: „Aber um endlich anzufangen, haben wir uns zunächst auf wenigstens eine Optimalroute pro Stadtbezirk konzentriert.“ Das Ziel: Die Velorouten sollen so eine Qualität haben, dass man sein zehnjähriges Kind dort unbedenklich mit dem Rad fahren lassen würde. Wie genau die Velorouten ausgebaut werden, an dieser Frage arbeitet die Verwaltung gerade. Geht es nach dem ADFC, dann ist der Standard besser als bei Hannovers Fahrradstraßen – um deren Qualität gibt es viel Streit. Fest steht: Für die Planung der Velorouten wurden die Hauptstraßen des Autoverkehrs ausgeklammert, trotzdem sollen es schnelle Verbindungen sein.

2. Wie lange wird es dauern, bis jeder Stadtbezirk eine Veloroute hat?

Die Ratspolitik hat sich von der Idee des ADFC überzeugen lassen: Im Herbst 2018 beschloss sie, Geld zur Verfügung zu stellen. Mit der Umsetzung geht es aber nicht so schnell, wie von den Fahrradfreunden erhofft. Eine Million Euro pro Veloroute hatte der ADFC ursprünglich für Planung und Ausführung veranschlagt. „13 Millionen sind nicht viel angesichts der Gesamt-Verkehrsinvestitionen in Hannover“, sagt Röhrig-van der Mehr. Stattdessen hat der Rat aber für 2019 ersteinmal nur 500.000 Euro bewilligt – für ein Gutachten und die Vorbereitung einer ersten Trasse, der Nordostroute zum Fasanenkrug. Trotzdem gibt der Ratsbeschluss eine Zeitmarke vor: Innerhalb von maximal zehn Jahren sollen das System der Velorouten in Hannover nutzbar sein.

3. Was ist der Vorteil der Velorouten ? Ein Beispiel:

Die Verbindungen sollen schnell sein, aber auch sicher und schön. Gefährliche Autostraßen sind daher möglichst ausgelassen, wenn es Strecken durch Wälder oder Grünanlagen gibt, werden diese präferiert. Relativ konkret ist im Entwurf des ADFC bereits die Veloroute nach Nordosten ausgearbeitet, die am Endpunkt den Stadtteil Lahe erschließt – aber auf dem Weg dorthin auch Bothfeld, Sahlkamp und die nördliche List, also Stadtteile mit großer Bevölkerungszahl. „Wer von dort aus Richtung Innenstadt fährt, bewegt sich ab Hermann-Bahlsen-Allee durch die Eilenriede“, schwärmt Röhrig-van der Mehr. Dort müsste zunächst wohl nur der Asphaltbelag ausgewechselt werden, der von Baumwurzeln wellig geworden ist. Im weiteren Verlauf Richtung Cityring aber gibt es dann Probleme. Die Königstraße gilt wegen ihres schmalen Radschutzstreifens seit Jahren als umstritten. Deshalb führt die Veloroute laut ADFC-Entwurf nicht über die Königstraße, sondern über Lärchenstraße und Volgersweg zum Cityring. „Beide Straßen sind grundsätzlich geeignet für viel Radverkehr – aber die Stadt muss sich Gedanken machen, wie das praxistauglich werden kann“, sagt der ADFC-Vorsitzende.

In der Königstraße ist es eng – für alle. Quelle: Katrin Kutter

4. Konflikt mit Autofahrern – weniger Parkplätze?

Praxistauglich für Radverkehr – das bedeutet einerseits, dass in diesem Beispiel die Lärchenstraße Asphalt statt Kopfsteinpflaster bräuchte, und vor allem: Die Radfahrer benötigen mehr Platz. „Ein radfahrgerechter Ausbau würde zulasten der Autoparkplätze gehen“, sagt Röhrig-van der Mehr. Das sei ein echter Interessenkonflikt, bei dem sich zeigen werde, ob es in einer Stadt wie Hannover durchsetzbar sei, dem Radverkehr mehr Platz einzuräumen. Bisher nehmen die Autos den meisten öffentlichen Verkehrsraum ein.

5. Warum gibt es jetzt Verzögerungen?

Die Stadt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. In ihm sollen Verkehrsplaner ausloten, welche Schwierigkeiten an welchem Routenentwurf drohen, ob es irgendwo bessere Trassen gibt und an welchen Streckenabschnitten Verkehrsanlagen umgebaut werden müssen, um die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Unklar ist auch noch, wie die Velorouten ausgezeichnet werden sollen: ob mit Symbolen auf dem Asphalt oder Schildern. Dieses Gutachten verzögert sich jetzt aber offenbar. Nach HAZ-Informationen soll es erst im März 2020 vorliegen und nicht, wie mit der Ratspolitik abgesprochen, zum Ende dieses Jahres. Das Grundziel aber soll davon unberührt bleiben: Möglichst noch 2020 soll die erste Veloroute eingerichtet sein.

6. Was ist der Unterschied zu Radschnellwegen ?

Parallel zu den Velorouten arbeiten die Region, die Stadt Hannover und die Umlandkommunen schon länger an der Idee, Radschnellwege einzurichten. Im Gegensatz zu den geplanten Velorouten sind sie Verbindungen zwischen Städten, nicht zwischen Stadtteilen. Sie sollen den Komfort erhöhen für Pendler, die täglich mit dem Rad nach Hannover fahren – und zugleich eine Streckenergänzung für alle anderen Radfahrer sein. Teilweise nutzen die Entwürfe für die Velorouten die bisherigen Trassenvorschläge für Radschnellwege.

Am weitesten ist die Planung für den Radschnellweg nach Lehrte, der von Hannover-Mitte über Bult, Zoo, Kleefeld, Heideviertel und Anderten führt. Auf Lehrter Stadtgebiet gab es lange Ablehnung, inzwischen aber wird auch dort detailliert darum gerungen, wo die Trasse entlangführen soll. Eine zweite Trasse soll von Hannover über Seelze nach Garbsen führen. Dort werden aber noch mehrere Trassenvarianten diskutiert. Fest steht, dass es auch auch Radschnellwege nach Langenhagen und Laatzen geben soll. Letzteres ist schwierig wegen der in Laatzen engen Hildesheimer Straße und den Naturschutzvorgaben in der Leinemasch. Überraschend könnte es dagegen beim Bau des Radschnellwegs nach Langenhagen schneller gehen als gedacht, weil Hannover und Langenhagen eine einfach zu verwirklichende Wegführung gefunden haben.

7. Und was ist der Unterschied zu Fahrradstraßen ?

Vom Gericht gekippt: Um die Fahrradstraße in der Kleefelder Straße gibt es Konflikte. Quelle: Christian Behrens

23 Fahrradstraßen gibt es in Hannover – aber ihr Ausbaustandard ist so schlecht, dass eine kürzlich sogar per Gericht verboten wurde. Laut Straßenverkehrsordnung sollen Radfahrer auf Fahrradstraßen unbedingten Vorrang vor Autofahrern haben. Weil Hannover aber in allen Fahrradstraßen die Ausnahmeregel erlassen hat, dass Kraftfahrzeugverkehr unbeschränkt erlaubt ist, urteilte das Gericht am Beispiel der Kleestraße, dass hannoversche Fahrradstraßen sich eigentlich gar nicht groß von sonstigen Tempo-30-Zonen unterscheiden. Nicht nur beim ADFC ist man unzufrieden mit dieser Lösung. Die Velorouten müssten zumindest breiter sein als die bisherige Standard-Fahrradstraße, heißt es dort. Und das bedeutet im Zweifel: Parkverbote für Autos.

8. Warum soll mehr für Radverkehr getan werden?

Der Rat hat beschlossen, den sogenannten Modal-Split zu verbessern, also die Frage, wer sich wie viel mit welchem Verkehrsmitteln bewegt. Im Moment liegt der Anteil der Autonutzer (als Fahrer oder Beifahrer) in der Stadt bei 36 Prozent, der Anteil der Nutzer von Bus und Bahn sowie Rad stagnieren bei 19 Prozent. Vereinbartes Ziel ist, diese Zahl auf 25 Prozent zu erhöhen – nicht nur, um die Luftqualität zu verbessern, sondern auch, um die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen und die Klimaziele zu erreichen. Da man möglichst wenig mit Verboten arbeiten will, sollen die Anreize zum Umsteigen aufs Fahrrad verbessert werden – zum Beispiel mit Velorouten.

9. Warum ist das in Hannover so schwer?

Chaos im Verkehr: Sogar auf Fahrradstraßen – wie hier in der Langen Laube – wird wenig Rücksicht auf Radfahrer genommen. Liegt es an den Gewohnheiten in der autogerevcht ausgebauten Stadt? Quelle: Martin Steiner (Archiv)

In Hannover sind nach dem Krieg die verkehrspolitischen Weichen vor allem auf Autoverkehr gestellt worden. Das war damals richtig, Hannover war als „autogerechte Stadt“ sogar bundesweit Vorbild. Heute setzen viele Großstädte weltweit andere Prioritäten und verbessern das Wohlfühlklima ihrer Metropolen, indem sie den Radverkehr stärken. Im autogerecht ausgebauten Hannover aber müssen sich Autofahrer dafür von besonders vielen liebgewonnenen Verhaltensweisen trennen – das ruft daher besonders viele Konflikte hervor.

10. Wird es trotzdem etwas mit den Velorouten ?

Wahrscheinlich: ja. Dem Vernehmen nach ist die Planung auf gutem Wege. Ob die Trassen dann am Ende genauso geführt werden wie auf dem vorläufigen Entwurf des ADFC, den wir hier in der Grafik zeigen, wird sich herausstellen. Im Rat aber ist eine große Mehrheit dafür, die Velorouten umzusetzen.

