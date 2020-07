Hannover

Am Mittwoch, 1. Juli, will der Bauausschuss über das Konzept der hannoverschen Velorouten beschließen – jetzt bringt die CDU einen Ergänzungsvorschlag auf den Tisch. Statt einer Konzentration von Strecken aus den Randbezirken in die Innenstadt solle es auch Tangenten in den Randbereichen geben, damit Radfahrer das Netz besser nutzen können.

Sind Hannovers Velorouten zu zentral ausgerichtet?

Laut Vorschlag des Fahrradclubs ADFC, dem die Bauverwaltung im wesentlichen folgen will, sollen die zwölf Velorouten sternförmig von den Rändern Hannovers in die Innenstadt führen. CDU-Fraktionschef Jens Seidel begründet im Ergänzungsvorschlag seiner Fraktion, dass diese geplante Routenführung an den Bedürfnissen vorbeigehe. „Die Menschen fahren mit dem Fahrrad nicht nur in die Innenstadt, sondern auch zum Einkaufen oder Arbeiten.“ Deshalb müsse es auch Fahrradschnellstraßen geben, die die Velorouten weiter entfernt vom Zentrum miteinander verbinden.

Das sind die bisherigen Pläne für die Velorouten :

Tatsächlich listet die städtische Vorlage bereits drei solcher Verbindungen auf. Es sind der City-Radring, der aber nur um die Fußgängerzone führt, zudem der ursprünglich für den Autoverkehr geschaffene Cityring, an dem die Radwege meist gut ausgebaut sind, und der Julius-Trip-Ring, der die Kernstadt als Strecke im Grünen umkreist.

Die von der CDU vorgeschlagenen Tangentenrouten verlaufen zu großen Teilen auf der Trasse des Julius-Tripp-Rings, weichen aber etwa bei Groß-Buchholz, im Sahlkamp und an der Leine zwischen Linden und Herrenhausen ab. Dort würden mit dem Tangentenvorschlag Möglichkeiten entstehen, von einer Veloroute zur nächsten zu wechseln, ohne auf dem Komfort der gut ausgebauten Strecken verzichten zu müssen.

Mehrheitsfraktionen wollen schnell vier provisorische Velorouten

Das städtische Konzept sieht vor, in zehn Jahren 10 Millionen Euro für das Radwegesystem auszugeben. Die Mehrheitsfraktionen von SPD, Grünen und FDP werden am Mittwoch fordern, dass vier der geplanten Velorouten sehr kurzfristig provisorisch ausgeschildert werden, ohne sie aufwendig umzubauen, um dem gestiegenen Radverkehrsanteil in der Corona-Krise Rechnung zu tragen.

