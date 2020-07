Hannover

Schneller mit dem Fahrrad durch die Stadt? In Hannover soll das nach Meinung von OB Belit Onay und der Stadtverwaltung künftig möglich sein. 13 sogenannte Velorouten sollen dies in den nächsten Jahren möglich machen. Kosten soll das Programm rund 10 Millionen Euro. Die Meinungen von HAZ-Lesern zu dem Thema:

Verbindungen bedenken

Das meint Dr. Eckhard Nöldeke, Langenhagen:

Der Plan ist zukunftsweisend, zumal das Fahrrad in Zeiten des Social Distancing etwa für Schüler eine gute Alternative zu überfüllten Schulbussen darstellt. Bereits jetzt sollten allerdings Verbindungen zu den Nachbarorten noch mehr bedacht werden. Beispielsweise ließe sich Godshorn mit einer Radfahrer- und Fußgängerbrücke vom Godshorner Damm zum Heineschen Hof leicht anschließen. Wirklich nachhaltig wird das Projekt Velonetz allerdings erst, wenn dafür an anderer Stelle Geld eingespart wird und wir nachfolgenden Generationen nicht aufbürden, unsere Schulden zu bezahlen. Covid-19 darf nicht vom Grund zur Ausrede werden.

Zukunftstauglich und krisensicher

Das mein Frauke Stockhorst, Hannover:

Das Auto wurde in der Wirtschaftswunderzeit der Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts zum Inbegriff für Freiheit und Wohlstand der Deutschen. In der boomenden Nachkriegszeit wurde auch das stark zerstörte Hannover als autogerechte Stadt geplant und wieder aufgebaut. Das galt damals als modern und zukunftstauglich. Heute tuckern jedoch keine VW Käfer mehr durch unsere Stadt, sondern überdimensionierte SUVs. Die Stadt ist durch den zunehmenden Verkehr immer lauter geworden, die Feinstaub- und Stickstoffoxidbelastung ist hoch, was zu mehr Atemwegs- und Herzerkrankungen führt. Und der CO-Ausstoß aus dem Verkehr ist in den vorigen 30 Jahren in Hannover kaum gesunken und trägt damit weiter zur Erderhitzung bei.

Kein Wunder also, dass viele Menschen einen gerechten Umbau der Stadt wünschen – weniger Straßen, die durch Autos befahren oder zugeparkt sind, stattdessen Flaniermeilen und grüne Plätze sowie ein Ausbau sicherer breiter Fahrradwege, die getrennt vom Autoverkehr angelegt sind. Dass dies auch dem Einzelhandel dient, zeigen Städte wie Groningen oder Kopenhagen. Andere Städte wie Paris oder Madrid ziehen nach.

Diese Verkehrswende ist gar nicht so unrealistisch. Gerade in Zeiten von Corona, in denen sich viele aus Angst vor Ansteckung nicht trauen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, weichen die Menschen in Hannover auf Fahrräder aus. Der Ausbau von Radwegen ist also wichtig und dringend.

Ein Hauptthema von Belit Onay im OB-Wahlkampf 2019 war die kommunale Verkehrswende mit autofreier Innenstadt und sicheren Radwegen in Hannover. Und Belit Onay ist mit diesem Programm von den Hannoveranern als Oberbürgermeister gewählt worden. Jetzt macht er mit den 13 Velorouten den ersten Aufschlag zur Verkehrswende in Hannover. Sehr gut. Weiter so. Das ist im Jahre 2020 zukunftstauglich und krisensicher.

Scheinheilige Diskussion

Das meint Joachim Bender, Hannover:

Die teilweise scheinheilig durchgeführte Diskussion über die Raumverteilung der Verkehrswege zeigt sich an überbreiten Fußwegen. Diese werden dann mit Werbetafeln aller Art und Außengastronomie von der Stadt Hannover bewirtschaftet. So entstehen keine breiten Radwege. Es wäre ein Leichtes, Radwege zu schaffen, ohne teure Verkehrsumbauten zulasten der Autofahrer vorzunehmen.

Rücksichtslos schon heute

Das meint Elfriede Warneke, Hannover:

Unglaublich, was sich der neue Bürgermeister so ausdenkt. Es ist schon eine Katastrophe programmiert, wenn die Freizeitsportler sich richtig austoben können. Elektroräder und Langsamfahrer, man hört sie nicht, plötzlich sind die da. Rücksichtslos wird heute ja schon gefahren; links und rechts überholt und nicht in die ausgewiesene Richtung auf der Fahrbahn gefahren. „Radfahren als Lebensgefühl“ ist in meinen Augen Schwachsinn, Hirngespinst des Oberbürgermeisters.

Wenn ich an die Lister Meile denke, kommt mir jetzt schon das Gruseln, dort wird in der Fußgängerzone ohne Rücksicht nicht geschoben, sondern geheizt. Als Fußgänger bekomme ich Angst. Radrennen in Hannover – reiner Irrsinn in unserer Autostadt.

Miteinander, nicht gegeneinander

Das meint Heinz-H. Witte, Laatzen:

Es wird auch in diesem Artikel das Gegeneinander von Auto- und Fahrradfahrern zum Problem gemacht. Ich bin in drei Arten der Fortbewegung unterwegs; mal als Fußgänger, als Fahrradfahrer und als Autofahrer. Mir ist im Ausland gesagt worden, eine Stadt ist erst eine Großstadt, wenn sie Einbahnstraßennetze anlegt. Ich will damit sagen, wenn breite Radwege nur angelegt werden können, müssen eben mehr Einbahnstraßen-Regelungen getroffen werden. Das Gegeneinander wird uns nicht weiterbringen, dass Miteinander durchaus.

Falscher Ehrgeiz

Das meint Siegward Henning, Harenberg:

Deutschland und Hannover befinden sich in der größten wirtschaftlichen Krise der Nachkriegszeit. Von Oberbürgermeister Belit Onay hat man Pläne und Vorschläge zur Bewältigung der immensen wirtschaftlichen und finanziellen Pläne der Stadt bisher nicht vernommen. Es ist kaum zu glauben, aber oberste Priorität hat für ihn in dieser Situation offenbar der Ausbau von Radwegen! Die Finanzierung sei auch kein Problem. Nach seiner Meinung bringe es nichts, gegen die Krise anzusparen.

Angesichts von milliarden- und millionenhoher Neuverschuldung der öffentlichen Hand stellt sich die Frage, welche inhaltliche Bedeutung für den OB das Wort Sparen hat. Hannover bräuchte jetzt einen Oberbürgermeister, der sich um die wirtschaftlichen Nöte seiner Bürger und Unternehmen kümmert und nicht den Ehrgeiz hat, die Stadt zur Fahrradhauptstadt Deutschlands zu machen.

Lieber die Schulen sanieren

Das meint Klaus Köhler, Hannover:

10 Millionen Euro will die Stadt Hannover für neue Radfahrwege – ein sogenanntes Veloroutennetz rund um Hannover – ausgeben. Ich finde, das Geld, das die Stadt sowieso nicht hat, sollte für die Sanierung von Hannovers Schulen ausgegeben werden. Jahrzehnte wurde viel zu wenig dafür getan. Ausgerechnet jetzt unterstützt die grün-rote Mehrheit im Rat Radfahrer, die sich rücksichtslos anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber verhalten. Abbiegen ohne Handzeichen, Fahren auf der falschen Seite, auf dem Bürgersteig, sowie viel zu hohes Tempo – um nur einiges zu nennen. Aber immer sind die Autofahrer, die sich bestimmt nicht immer vorschriftsmäßig verhalten, schuld. Ich bin Rad- und Autofahrer und befürchte, dass der neue Ausbau der Radwege im Rat eine Mehrheit bekommt. Leider!

Viele Kleinigkeiten umsetzen

Das meint Elisabeth Schwarz, Hannover:

Zunächst einmal ist zu begrüßen, dass es für Radfahrer in Hannover in zehn oder mehr Jahren bessere Bedingungen für ein sicheres und attraktives Radfahren geben soll. Allerdings fallen mir viele „kleine“ Dinge ein, die mir das Radfahren in Hannover auch in den nächsten Jahren erleichtern würden. Wie wäre es mit Ampelschaltungen, die an jeder Kreuzung einheitlich für Radfahrer geregelt sind und nicht wie aktuell an fast jeder Straßenkreuzung anders – also mal separat unter der Ampelschaltung für Autos, auch wenn sich der Radweg bis zu zwei Meter weit weg befindet? Wie wäre es durchgängig mit sichtbaren Überleitungen von Radwegen zu Straßen ohne Radweg oder umgekehrt? Ganz zu schweigen von Radwegen, die in beide Richtungen befahrbar sind, obwohl sie auf Grund fehlender Breite schon zum Überholen nicht ausreichen? Zumal manche Laternenpfähle einem dabei manchmal auch noch ziemlich nahe kommen. An einigen Radwegen, die nur in eine Richtung befahrbar sind, fehlt es ebenfalls oft an Markierungen.

Ich könnte diese Liste (fast) beliebig ergänzen. All dies wünsche ich mir, bevor und trotzdem es irgendwann Velorouten geben soll, die auf besonderen Strecken das Radfahren attraktiver machen sollen. Ich würde heute schon noch mehr und unbeschwerter mit dem Rad fahren, wenn einige meiner Vorschläge zur Umsetzung kommen würden.

Zum Schluss hätte ich allerdings auch die Bitte an die Radfahrer: Akzeptiert, dass Verkehrsregeln nicht nur für die anderen Verkehrsteilnehmer gelten. Auch dies würde meine Freude am Radfahren steigern.

Hinweis: Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten und vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung zu aktuellen Themen mitteilen? Dann schreiben auch Sie uns einen Leserbrief!

