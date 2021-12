Hannover

Bis 2030 sollen Radfahrer auf zwölf gut ausgebauten Strecken von der Peripherie ins Zentrum von Hannover gelangen. Viel ist über die Velorouten seit dem Ratsbeschluss vor eineinhalb Jahren diskutiert worden, umgesetzt hat die Stadt bisher wenig – von neuen Schildern, frischen Fahrbahnmarkierungen und dem Ausbau des Radwegs am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer einmal abgesehen. Wie weit ist das verkehrspolitische Vorzeigeprojekt der Stadtspitze wirklich? Die Meinungen gehen auseinander.

Der erste Entwurf für ein Velorouten-Netz stammte vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Die Stadt nahm die Anregung auf und entwickelte daraus ein eigenes Konzept. Die Wege sollten vor allem für Berufspendler attraktiv sein und folgende Standards erfüllen: drei Meter Breite beim Zweirichtungsverkehr, 2,50 Meter in einer Richtung, gute Beläge, Beleuchtung, Vorrang für Radler an Knotenpunkten, einheitliche Beschilderung. Die damalige rot-grün-gelbe Ratsmehrheit stimmte zu und bewilligte Geld – rund 10 Millionen Euro für den auf zehn Jahre angelegten Ausbau.

Karte: Hier sollen Hannovers Velorouten verlaufen

Hinweis: Im Detail kann es Änderungen in den Verläufen geben, da die Pläne laufend angepasst werden

ADFC zufrieden: Stadt arbeitet Plan ab

Jetzt zeigt sich der ADFC durchaus zufrieden mit der Umsetzung seiner ersten Idee. „Die Stadt arbeitet den Plan Stück für Stück ab“, sagt Dirk Hillbrecht, Vorstandsmitglied beim ADFC Hannover. Klar sei auch, dass im Grunde nur eine einzige Veloroute „halb fertig“ sei. Damit meint er die Veloroute 8, die in der City beginnt und am Maschsee entlang durch die Südstadt bis nach Laatzen führt. „Halb fertig“ deshalb, sagt Hillbrecht, weil die Stadt in der Hildesheimer Straße noch keine bauliche Lösung gefunden, sondern nur einen Teil der Autofahrbahn für Radler abgesperrt habe. Dennoch: Dass die Stadt Hannover das Velorouten-Projekt überhaupt angehe und viel Geld zur Verfügung stelle, sei eine „Zeitenwende“, findet Hillbrecht. „Wir müssen immer darauf achten, dass die Velorouten durchgängig bleiben und nicht zu viele Kompromisse eingegangen werden“, betont er.

Tatsächlich drohen harte Interessenkonflikte immer dann, wenn es darum geht, den Straßenraum neu aufzuteilen. So ist nicht zu vermeiden, dass beim Ausbau der Veloroute 3 vom Zentrum durch die dicht besiedelte Oststadt bis nach Bothfeld etliche Parkplätze wegfallen werden. Im Bezirksrat Mitte gab es deswegen bereits Protest vonseiten der CDU und FDP. Und wie ein drei Meter breiter Radweg Richtung Norden über den Engelbosteler Damm mit seiner engen Fahrbahn geführt werden soll, bleibt bisher unklar.

Die Veloroute 3 führt durchs Zentrum nach Bothfeld. Quelle: Sascha Priesemann

Stadt fragt Bürger vor Ort

Die Stadt organisiert jetzt Bürgerdiskussionen zu einzelnen Streckenverläufen. Jüngst lud sie Interessenten zur Videokonferenz über die Veloroute 6 Richtung Kronsberg ein. Einer der Hauptdiskussionspunkte war der Wegfall von 25 Parkplätzen auf der Alten Bemeroder Straße. Auch über die Veloroute 9 Richtung Wettbergen haben Bürger kürzlich auf Einladung der Stadt am Bildschirm diskutiert. Sie monierten unter anderem, dass auf manchen Streckenabschnitten parkende Autos schnelle Radfahrer ausbremsen könnten. Alle Erkenntnisse aus der Bürgerbeteiligung werde man prüfen und in die aktuelle Planung einbeziehen, heißt es bei der Stadt.

Lesen Sie auch Hannover bekommt zwölf Velorouten und einen ausgebauten City-Radring

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grüne ungeduldig

Doch die Grünen verlieren allmählich die Geduld. „Wir würden uns mehr Tempo bei der Umsetzung wünschen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Sie verstehe nicht, warum Politiker in den Bezirksräten immer wieder querschössen. Klar sei natürlich, dass jede Veränderung Ängste erzeuge.

SPD: Debatten müssen geführt werden

Die SPD, Koalitionspartner der Grünen, sieht ähnlich wie der ADFC die Stadt auf einem guten Weg. „Es ist doch klar, dass solche Baumaßnahmen nicht innerhalb eines Jahres ausgeführt werden können“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Und einsichtig sei auch, dass Debatten um eine neue Aufteilung des Straßenraums geführt werden müssen. „Wir begrüßen die Bürgerbeteiligungen, die die Stadt jetzt durchführt“, sagt Kelich. Ob es aber eine gute Idee sei, eine Veloroute durch die unlängst umgebaute Sallstraße in der Südstadt zu führen, müsse noch einmal diskutiert werden, meint er.

In der Alten Bemeroder Straße müssen eventuell Parkplätze entfallen. Quelle: Lisa Eimermacher

CDU: Nur in kleinen Schritten

Die CDU, die dem Velorouten-Konzept ebenfalls zugestimmt hat, ist wenig überrascht. „Es war klar, dass das alles nur in kleinen Schritten vorankommt“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Auch er hält die Aussprache mit Bürgern vor Ort für wichtig. Zugleich glaubt er, dass das Budget von 10 Millionen Euro für zehn Jahre Bauzeit bei Weitem nicht ausreicht.

Die FDP, einst Partner im Mehrheitsbündnis und jetzt Oppositionspartei, sieht viele Schwierigkeiten bei der Umsetzung, etwa in dicht besiedelten Stadtteilen. „Einen richtigen Schub bei den Velorouten gibt es noch nicht“, meint FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Von Andreas Schinkel