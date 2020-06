Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) spricht von einer „Weichenstellung für eine echte Verkehrswende“, die Radfahrerlobby von einer „Zeitenwende“ für Hannover: Insgesamt 13 sogenannte Velorouten will die Stadt Hannover in den kommenden zehn Jahren ausbauen. Zwölf dieser Fahrradstrecken führen vom Zentrum sternförmig zum Stadtrand, eine Route umkreist als Cityradring die Innenstadt. Mindestens zehn Millionen Euro hat die Stadt für den Ausbau veranschlagt, vermutlich werde mehr Geld nötig sein, heißt es.

Onay will Radverkehrsanteil auf 40 Prozent erhöhen

Onay will mehr Hannoveraner ermuntern, mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu fahren. Das sei insbesondere angesichts der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr nötig, meint er. Tatsächlich sind die Fahrgastzahlen in Bussen und Stadtbahnen eingebrochen. „Ich möchte in fünf bis zehn Jahren den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen auf bis zu 40 Prozent erhöhen“, kündigt Onay an. Derzeit liegt der Anteil bei rund 20 Prozent. Der Rat hatte als Zielmarke 25 Prozent bis zum Jahr 2025 ausgegeben.

Radfahren als „Lebensgefühl“

Der Cityradring ist eigentlich nur eine Markierung auf der Straße, das soll sich ändern. Quelle: HAZ

Eine deutliche Steigerung des Radverkehrsanteils sei nur dann möglich, meint Onay, wenn es die nötige Infrastruktur gibt, also gut ausgebaute und ausgeschilderte Wege. „Die Routen werden nur dann angenommen, wenn ich auf ihnen schnell und sicher unterwegs bin“, sagt der OB. Die Radstrecken sollen auch dazu beitragen, Spaß am Radfahren und ein neues Lebensgefühl zu vermitteln. „Das kann nicht gelingen, wenn ich jeden Tag als Radfahrer im Straßenverkehr um mein Leben fürchten und an Ampeln ewig warten muss“, sagt Onay.

Doch was genau ist unter dem neuen Radkonzept zu verstehen? Die HAZ klärt die wichtigsten Fragen:

Sind Velorouten besser ausgeschilderte Radwege?

Nein. Die Strecken sollen möglichst von Autofahrbahnen getrennt sein, Ausnahme bilden Fahrradstraßen. Zudem gilt eine Mindestbreite: 2,50 Meter, wenn Radfahrer auf ihnen in einer Richtung unterwegs sind. Drei Meter, wenn der Radweg in zwei Richtungen befahren wird. Die Routen sollen hochwertige Beläge bekommen. Im Stadtgebiet sind die Routen durchgehend beleuchtet, Ampeln werden so geschaltet, dass Radfahrer zügig durchkommen. „Wartezeiten an Kreuzungen werden dadurch reduziert oder sogar vermieden“, sagt die Stadt.

Müssen dann Autofahrer und Fußgänger mit weniger Platz auskommen?

Hier drückt sich die Stadt um eine konkrete Antwort. Das Velorouten-Konzept sei ein erster Vorschlag, jetzt müsse man in die Diskussion und in die konkrete Umsetzung einsteigen, heißt es. Bedeutet: Der Entwurf für das Streckennetz wird zunächst in den Bezirksräten besprochen, später muss der Rat seine Zustimmung geben. Man wolle so viel Raum wie möglich für den Radverkehr schaffen, heißt es vonseiten der Stadt. Klar dürfte sein: Es kommt stellenweise zu Verteilungskämpfen im Straßenraum.

Wo sollen die Velorouten entlangführen?

Insgesamt zwölf Strecken hat die Stadt skizziert, die allesamt vom Zentrum in die Peripherie führen. Die Radler werden zum Teil durch Grünanlagen wie dem Georgengarten geleitet, aber auch über viel befahrene Straßen wie dem Engelbosteler Damm in der Nordstadt. Der Cityradring führt über Schiller-, Schmiede- und Luisenstraße um die Fußgängerzone in der Innenstadt herum. Bisher sind auf dieser Strecke nur blaue Piktogramme auf die Fahrbahnen gepinselt, das soll sich ändern. Im Zuge des Umbaus von Schillerstraße und Schmiedestraße werde auch ein Radweg eingerichtet, kündigt die Stadt an.

Wann werden die ersten Velorouten fertig sein?

Die Stadt hat sich einen Zeitraum von zehn Jahren gegeben, aber Oberbürgermeister Onay drückt aufs Tempo. Die Route Richtung Bothfeld, für die es bereits einen Ratsauftrag gibt, soll bereits in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres gebaut werden. Zudem fordert die Ratsmehrheit ( SPD, Grüne, FDP), dass die Stadt auf die Schnelle vier Velorouten zumindest ausschildert. „Den Ball nehmen wir auf“, sagt OB Onay. Voraussichtlich wird es sich um jene vier Strecken handeln, die auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) favorisiert.

Was unterscheidet eigentlich Velorouten von Radschnellwegen ?

Radschnellwege fallen mit vier Metern Breite noch ein bisschen üppiger aus als Velorouten. Zudem sollen sie im Gegensatz zu den Velorouten nicht Zentrum und Stadtrand verbinden, sondern Hannover mit den Umlandgemeinden. Faktisch werden sich Velorouten und Radschnellwege stellenweise überschneiden.

Auch bei den Radschnellwegen will Onay jetzt Ergebnisse sehen. „Die Verbindungen nach Lehrte, Langenhagen und Garbsen sind gesetzt“, sagt er. Baubeginn für den Weg Richtung Lehrte soll im September 2020 sein – nachdem sich nun auch der Lehrter Rat mit dem Vorhaben anfreunden konnte. Die Route nach Langenhagen soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Angriff genommen werden. Bei der Strecke Richtung Garbsen wartet die Verwaltung noch auf Ergebnisse eines Gutachtens. Sie sollen im Herbst 2020 vorliegen. Der Bau der Radschnellwege verschlingt Millionensummen. Allein der Ausbau der Strecke Richtung Lehrte kostet 3,8 Millionen Euro.

Die schönsten Strecken führen durch Parks, wie hier durch den Georgengarten. Quelle: HAZ

Ist das Programm angesichts der Schulden in der Corona-Krise überhaupt bezahlbar?

Das ist die große Frage. Onay räumt ein, dass die Haushaltslage „nicht optimal“ sei, und untertreibt damit. Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) rechnet mit dreistelligen Millionensummen, die der Stadt bei den Steuereinnahmen verloren gehen. Dennoch meint Onay: „Es bringt nichts, gegen die Krise anzusparen.“ Investitionen in die Infrastruktur seien nötig.

Was sagen Fahrradexperten zu den Plänen der Stadt?

Der ADFC ist begeistert. „Wenn das alles so umgesetzt wird, beginnt ein neues Zeitalter für den Radverkehr in Hannover“, sagt Dirk Hillbrecht vom ADFC. Tatsächlich hält sich die Stadt eng an ein bestehendes Veloroutenkonzept des Radfahrervereins. Hillbrecht rät, Fördermittel vom Bund zu beantragen und wünscht sich, dass der Ausbau der Radwege kürzer als zehn Jahre dauert.

Von Andreas Schinkel