Mindestens zweieinhalb Meter breite, beleuchtete Radwege mit vernünftigem Belag – das ist der geforderte Standard für 13 Velorouten, welche die Stadt bis 2030 ausbauen will. Sie will damit den Radverkehr in Hannover voranbringen. Radler sollen sich möglichst nicht mit dem Autoverkehr ins Gehege kommen und an Ampelkreuzungen nicht zu lange warten müssen.

Als erstes soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Strecke vom Fasanenkrug in Bothfeld in die City fertig werden. Wo läuft es bei der Route schon? Was ist noch zu tun? Die HAZ ist die Strecke abgefahren.

Vom Fasanenkrug zur Eilenriede

Wir starten zur morgendlichen Stoßzeit am Fasanenkrug – gewohnheitsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite, was ein Fehler ist: Der Radweg ist schmal und teils zugeparkt, und zwar durch an ein Geländer angeschlossene Fahrräder. Also wechseln wir schnell auf den Radweg an der anderen Seite der Burgwedeler Straße. Der ist breit genug, es ruckelt kaum.

Dann kommt die erste Engstelle an der Bezirkssportanlage des OSV Hannover – hier gibt es bisher nur eine Art Trampelpfad. Alternativ könnten wir einen kleinen Umweg über die Kugelfangtrift nehmen, aber wegen der Nähe zur Stadtbahn ist das auch keine gute Lösung. Der Trampelpfad müsste also ausgebaut werden. Im weiteren Verlauf über Langenforther Straße, Sündernstraße und Eulenkamp (hier zweigt eine geplante Route Richtung Lahe ab) geht es auf breiten und gut befahrbaren Radwegen zügig voran. Das gilt auch für den folgenden Teil der Podbielskistraße, die hier im Gegensatz zum innenstadtnäheren Teil viel fahrradfreundlicher ausgebaut ist. Die stark befahrene Kreuzung mit der Hermann-Bahlsen-Allee verlangt an der Ampel etwas Geduld. Dann geht es über die Allee zur Walderseestraße.

Am Waldrand entlang

Man braucht weder Karte noch Fahrradnavi: Die Strecke führt immer am Waldrand der Eilenriede längs der Walderseestraße und der Hohenzollernstraße entlang, unterbrochen einzig durch die Ampel an der Einmündung der Bernadotteallee. Der Weg ist breit und gut zu befahren, auch wenn manchmal Baumwurzeln den Belag leicht aufgeworfen haben.

HAZ-Redakteur Bernd Haase testet die erste geplante Veloroute in Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

Man könnte sogar rasen, sollte es aber lassen. Erstens sind in dem Abschnitt nicht nur viele Radler unterwegs, sondern häufig auch Jogger und ab und an Skater. Das wird beim Überholen eng. Zweitens sind die Einmündungen von der Straße auf die Piste am Wald schlecht einsehbar, was wir merken, als uns ein Fußgänger recht unvermittelt quer kommt und wir eine Vollbremsung hinlegen müssen. Generell gilt: Wenn alle Rücksicht nehmen, kommt man schnell voran – jeder eben wie er kann.

Was nicht dem Veloroutenstandard entspricht: Es fehlt Beleuchtung. Die steht an der Straße und wird bestimmt nicht an den Waldrand verlegt.

Durch die Oststadt zum Hauptbahnhof

Jetzt beginnt die eigentliche Problemzone, was für alle Velorouten gelten dürfte, je näher man der Innenstadt kommt. Die Stadt hat sich bei der Streckenführung auch noch nicht endgültig festgelegt.

Eine Variante führt durch die Lärchenstraße, den Volgersweg und den Tunnel Fernroder Straße zum Ernst-August-Platz. In der Lärchenstraße parken beidseits Autos. Kommt einem Radler ein Auto entgegen, wird es schon zu eng. Noch schlimmer ist das Kopfsteinpflaster, das uns erstens bremst und zweitens ordentlich durchschüttelt. Das angestrebte schnelle Vorankommen ist hier unmöglich. Im weiteren Verlauf kommt man zwar durch den Tunnel Volgersweg ohne störenden Autoverkehr unter der breiten Berliner Allee hindurch Richtung Hauptbahnhof. Aber die Unterführung ist eng, bogenförmig und damit nicht gut einsehbar.

Variante zwei führt vom Eilenriederand durch die Yorckstraße, die Friesenstraße und den Posttunnel der Lister Meile zum Ziel. Auch die Yorckstraße ist eine Pflasterstrecke, aber der Belag ist weitaus fahrradfreundlicher als der in der Lärchenstraße. Was hier stört: Wir müssen immer wieder an Ampeln länger warten.

Das Fazit

Die Strecke ist knapp neun Kilometer lang. Wir brauchen eine halbe Stunde Fahrzeit, ohne uns verausgaben zu müssen. Es hat seinen Grund, warum sie Hannovers erste Veloroute sein soll. Bis auf Teilbereiche ist sie ordentlich ausgebaut. Die Stadt muss den Engpass an der Sportanlage beseitigen, und, wenn sie es ernst meint, die Ampeln fahrradfreundlich schalten. Macht sie dies, wäre für die Oststadt die Variante durch die Yorckstraße die bessere. Bleibt als Manko die fehlende Beleuchtung am Waldrand.

Ziel erreicht: Hauptbahnhof. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Bernd Haase