Veranstalter Hannover-Concerts stellt eigene Band auf die Gilde-Parkbühne

Hannover

Eine winzige Bühne, ein paar Freunde und Verwandte im Publikum sowie überschaubares Equipment – in der Regel sind das die Begebenheiten unter denen Rockbands ihren ersten Auftritt absolvieren. Nicht so die elf Musikerinnen und Musiker, die am Sonnabend auf der opulenten Gilde-Parkbühne ihre Feuertaufe feierten. Sie durften gleich als Vorband der namhaften A-Capella-Truppe Maybebop ran. Vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauern spielten sie ein Mini-Konzert.

Der erste Auftritt war in vielfacher Hinsicht ein besonderer. Denn bis auf eine Ausnahme konnte keines der Mitglieder bis vor wenigen Monaten sein Instrument spielen. Außerdem geht die Gründungsidee auf weniger schöne Ereignisse zurück. Denn die Musikerinnen und Musiker arbeiten allesamt beim Veranstalter Hannover Concerts – und sind seit Beginn der Corona-Krise in Kurzarbeit.

HC-Geschäftsführer Nico Röger kündigt die Band an. Quelle: Samantha Franson

Um seinen Angestellten etwas Ablenkung in der schweren Zeit zu bieten, engagierte Geschäftsführer Nico Röger ein Team von Musiklehrern, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unterricht anboten. Seit der ersten Probe im Mai wurde also Schlagzeug, Bass, Gitarre und mehrstimmiger Gesang geübt. Das Resultat der Anstrengungen gab es nun am Sonnabend zu hören. Die Gruppe mit dem pragmatischem Namen „Hannover-Concerts-Band“ spielte „All The Small Things“ von Blink 182, „Seven Nation Army“ von den White Stripes und Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ in der Rockversion von Extrabreit.

Perspektivwechsel für Veranstalter

Der Perspektivwechsel machte den Veranstalterinnen und Veranstaltern nach anfänglicher Nervosität sichtlich Spaß. Und auch das Publikum freute sich über die unverhoffte Einlage. Ob es einen zweiten Auftritt geben wird, ist unklar. Sollte das nicht der Fall sein: Weitaus größere Bands haben deutliche kleinere Bühnenpremieren gefeiert.

Die „Hannover-Concerts-Band“ sind: Johano Röhrs, Connor Müller (beide Gitarre), Henrike Janzen (Schlagzeug), Melanie Stockem-Schröder (Bass), Kyra Gurkowski (Keyboards), Claudia Lieberz, Raissa Göllner, Michaela Ahlwes, Kerstin Ditzel, Stefanie Hackmann und Jürgen Hoffmann (alle Gesang).

Von Manuel Behrens