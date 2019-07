Italiens Superstar im Musikzentrum

Elisa ist in Italien ein Star –und kommt ins Musikzentrum Quelle: Heidi Tappis

Sie hat bei zwei Olympischen Schlussfeiern gesungen, sie hat mit Pavarotti im Duett gesungen und mit Tina Turner, mit den Produzenten von Alanis Morissette und Tori Amos zusammengearbeitet, einen Song für den Tarantino-Film „Django Unchained“ beigesteuert, sie landet mit ihren Alben regelmäßig an der Chartsspitze ihres Landes. Die Italienerin Elisa Toffoli, die als Künstlerin unter ihrem Vornamen auftritt, ist zu Hause ein Superstar und füllt die großen Hallen. Am Sonntag ist sie mit ihrer großen Stimme und Songs in Italienisch und Englisch im Musikzentrum zu Gast. Max Buskohl bestreitet das Vorprogramm. Um 20 Uhr geht es los. Es gibt Karten an der Abendkasse.

Kleines Fest, Runde zwei

Stark: Betty Brawn.. Quelle: Tobias Kleinschmidt

Zweites Wochenende beim Kleinen Fest im Großen Garten: Nachdem das Fest am Sonnabend wegen eines Unwetters abgesagt werden musste, scheint das Wetter an diesem Sonntag mitzuspielen in Herrenhausen. Für Kartenbesitzer reicht kurz vor Einlass um 18.30 Uhr, wer Karten haben will, sollte sich früher aufmachen, denn ein Kontingent von 300 Tickets liegt an der Kasse, und der frühe Vogel geht zum Fest. Um unter anderem zu Jan Logemann zu gehen, einem Zauberer, der Geldscheine aus verkorkten Weinflaschen befreit. Oder sich in die Pranken von Betty Brawn zu begeben, die Männer ohne große Anstrengung in die Höhe stemmt. Oder mal wieder Sascha Korf zuzuschauen, einem Stammgast beim Kleinen Fest – und auf hannoverschen Bühnen. Start am Sonntag um 18.30 Uhr.

96 feiert mit den Fans am Stadion

96-Fans sind Zweckoptimisten: ein Schnappschuss von der Saisoneröffnung vor einem Jahr. Quelle: red

Am kommenden Freitag geht für Hannover 96 die Mission Wiederaufstieg los – ausgerechnet beim vermeintlich größten Konkurrenten, dem VfB Stuttgart. Um die Fans noch mal auf diesen Plan einzuschwören und alle mit ins rote Fußballboot zu holen, lädt der Zweitligist zum Saisonkickoff an die HDI-Arena ein. Ab 11 Uhr geht es zwischen Stadion und Geschäftsstelle los, um 11.15 Uhr startet das Bühnenprogramm, eine Stunde später wird dann die neue Mannschaft mit dem alten, neuen Trainer Mirko Slomka vorgestellt und gibt anschließend Autogramme. Bis 16 Uhr können Fans sich dann noch über andere Sparten informieren, etwas gewinnen – oder einfach ein Bier trinken und eine Bratwurst essen.

Hundesport, Hundeshow , Hundeschau

Beim Engelbosteler Schäferhundeverein dreht sich alles um die Vierbeiner. Quelle: dpa

In Engelbostel dreht sich am Wochenende alles um den Hund: Beim Dog-Festival geht es um Hundesport, Tiergesundheit, Hundeausbildung, eine Hundeausstellung und vieles mehr: Sonntag, 11 bis 18 Uhr, auf dem Gelände des Vereins für Deusche Schäferhunde Engelbostel, Köllingsmoor 1, 30855 Langenhagen.

Lauter Freaks im GOP

Im GOP: ein Haufen Freaks. Quelle: GOP

Seit einer Woche toben sich im GOP die „Freaks“ aus. Schrullige Show, biegsame Körper, viel Live-Musik und ziemlich gute Laune gibt es auf der Bühne des Georgspalasts – am Sonntag 14 und 17 Uhr. Uhr. Infos und Karten: www.variete.de.

Schlittenparade auf dem Schützenplatz

Man trägt passend: Partnerlook bei der Street-Mag-Show. Quelle: Samantha Franson

Sie sind alles, was ein politisch korrektes Auto von heute nicht ausmacht –und genau deshalb lieben viele Menschen alte amerikanische Straßenkreuzer. Für diese Fans ist der Besuch auf dem Schützenplatz am Wochenende Pflicht, Denn beim Street Mag Festival gibt es Chrysler, Chevrolets, Cadillacs, Corvettes und andere chromblitzende US-Schlitten ohne C. Und weil es so richtig schön amerikanisch sein soll, gibt es Burger, Bullenreiten und einen „Sexy Car Wash“, man ahnt, um was es dabei geht. Sonntag ab 11 Uhr auf dem Schützenplatz.

Feine Weine aus Rheinland-Pfalz

Wie hält der Kenner das Glas? So hält der Kenner das Glas –am Sonntag beim Sommer vor der Oper. Quelle: Christian Behrens

Der Sommer kommt vielleicht zurück am Wochenende, der Weinsommer ganz sicher. Denn wenn Rheinland-Pfalz so geballt in Hannover auftaucht, dann auf dem Opernplatz und mit vielen Litern erlesener Weine von Mosel und Nahe. Zwei Dutzend Winzer schenken aus, erklären die Weine und wann er wie wo angebaut wird. Am Sonntag geht es um 12 Uhr vor der Oper los.

Festumzug in Anderten

AM Sonntag: Festumzug in Anderten. Quelle: haz

Das hannoversche Schützenfest ist vorbei, aber in den Stadtteilen geht es weiter. Zum Beispiel an diesem Wochenende in Anderten. Am Schlusstag, dem Sonntag, kommt es zum stadtteilweiten Höhepunkt: Der große Festumzug beginnt um 15 Uhr.

So wird das Wetter am Wochenende

