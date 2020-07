Inteview

GOP kommt mit Groove aus der Corona-Pause

Es geht wieder los – mit dem richtigen Groove auf der Bühne, Abstand und Plexiglas im Saal will das GOP nach dreieinhalb Monaten Lockdown wieder durchstarten. „Funky Town“ heißt die Show, Beatboxer Robert Wicke und Körperkünstler Kai Eikermann sind die Gastgeber und haben viele hochkarätige Gäste: Monsieur Chapeau (Foto) etwa balanciert über Koffer. Für Sonnabend und Sonntag gibt es noch Karten unter www.variete.de.

Funky Town“ im GOP: Monsieur Chapeau (Foto) balanciert über Koffer. Quelle: Christian Behrens

Kultursommer der Region startet mit Brazzo Brazzone

Den Kultursommer der Region gibt es auch in diesem Jahr, mit einem großen Programm, aber deutlicher weniger Spielorten. Die zen­trale Bühne steht am Schloss Landestrost in Neustadt, im dortigen Amtsgarten eröffnet die bunte Dampfbläsergemeinschaft Brazzo Brazzone am Sonnabend um 20 Uhr den Reigen. Bis zum 6. September wird es Dutzende weiterer Konzerte dort geben, einige auch an anderen Orten.

Am Sonnabend, 4. Juli, auf der Bühne am Schloss Landestrost in Neustadt: Brazzo Brazzone. Quelle: Privat

Zirkus Roncalli auf dem Schützenplatz

Ein Zirkus auf dem Schützenplatz Hannover – nichts Ungewöhnliches, nur dass man bei Roncallis Drive-in-Show im geparkten Auto sitzen bleiben kann und trotzdem nichts verpasst. Die Premiere kam beim Publikum gut an, deshalb gibt es jetzt Nachschlag: Am Sonntag um 20 Uhr tritt der Traditionszirkus noch einmal vor hupenden und warnblinkenden Autos auf. Wer mitblinken will, kauft Karten auf tickets.haz.de.

Treten erneut bei der Autokultur auf dem Schützenplatz Hannover auf: Die Clowns und Artisten vom Circus Roncalli. Quelle: Christian Behrens

Performance-Kunst im Hoftheater

Für manche war es eine Sternstunde der Performance-Kunst, als Marina Abramovic für „The Artist is present“ vor zehn Jahren 721 Stunden im MoMa New York schweigend auf einem Stuhl saß und Besucher sich ihr gegenüber hinsetzen konnten. Im Hoftheater des Schauspiels greifen Studierende der Musikhochschule das Konzept nun wieder auf – bei „The Artists are present“. Wer am Sonnabendnachmittag einem der Schauspieler gegenüberstehen und sehen will, was währenddessen passiert, meldet sich unter theartistsarepresent@gmx.net an.

Museumsführung für Frühaufsteher

Im Wilhelm-Busch-Museum startet am Sonntag um 10 Uhr eine Führung durch die Schau „Grandios, virtuos!“, die Arbeiten von Chas Adams und E.O. Plauen, Ralph Steadman und Tomi Ungerer, Janosch und Sempé, Gerhard Haderer und Gerd Glück zeigt. Der Rundgang dauert etwa 45 Minuten, erst danach öffnet das Museum für den regulären Besucherbetrieb.

„Grandios, virtuos!“: Das Wilhelm-Busch-Museum zeigt zurzeit auch Arbeiten von Janosch. Quelle: Janosch

Kinderzirkus in Wettbergen

Der Kinderzirkus Giovanni bringt „Poesie“ auf die Wiese am Johannishof in Wettbergen – am Sonnabend und Sonntag um 14 und 16.30 Uhr. Das Publikum kauft keine Karten, sondern mietet Bänke, die für Abstand sorgen. Trotzdem soll das Programm mit dem Titel „Poesie“ ein buntes, furioses Stück Zirkus werden, das mit den derzeitigen Umständen sogar noch spielerisch umgeht. Denn die Viren spielen mit – wenn auch glücklicherweise nur als bunte Bälle. Kartenvorbestellung sind unter Telefon (0175) 1507062 oder per E-Mail an info@kinderzirkus-giovanni.de möglich – oder Besucher können Tickets jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse kaufen.

Der Kinderzirkus Giovanni spielt in diesem Jahr unter freiem Himmel. Quelle: Samantha Franson

Charity-Ausstellung in der Galerie für Fotografie

Eine Charity-Ausstellung zeigt die Galerie für Fotografie (GaF), Seilerstraße 15d. 99 Bilder von 80 Fotografen sind dort zu sehen, die man zugunsten der coronagebeutelten Galerie für je 75 Euro kaufen kann.

Von HAZ