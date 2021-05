Hannover

Die Partei Die Linke setzt sich für den Erhalt des Jugendtreffs Kopernikus in der Nordstadt ein. Verhandlungen zwischen Deutscher Bahn (DB) und der Stadt Hannover über einen neuen Mietvertrag für den Punkertreff waren kürzlich gescheitert. Die DB bot bisher eine Duldung bis Ende 2022 am Standort in der Kopernikusstraße 11 an.

„Die Stadtverwaltung ist aufgefordert, noch vor der Kommunalwahl eine dauerhafte Perspektive für die Kopi zu entwickeln“, sagt Dirk Machentanz von den Linken. Falls der Standort tatsächlich nicht zu halten sei, müsse umgehend gemeinsam mit dem Trägerverein ein geeigneter Alternativstandort im unmittelbaren Umfeld gefunden werden. Die Linke will zu den Vertragsverhältnissen und dem Umgang der Stadt mit dem Thema Akteneinsicht beantragen.

Der Jugendtreff Kopernikus wurde nach den Chaostagen 1996 in der Nordstadt gegründet. Der Verein veranstaltet Konzerte auf dem Gelände zwischen Bahngleisen und ist als Träger der Jugendhilfe Anlaufpunkt für junge Punker. Er bietet außerhalb der Pandemie ein wöchentliches kostenlosen Frühstück sowie Austausch und Beratung für junge Wohnungslose.

Von Bärbel Hilbig