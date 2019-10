Linden-Nord/Linden-Mitte

Gute Nachricht für Radfahrer: Die Stadt hat jetzt angekündigt, dass bis Ende des Jahres rund 80 neue Abstellplätze für Fahrräder in Linden-Nord geschaffen werden. An der Kreuzung von Leinaustraße und Elisenstraße sollen etwa 25 Fahrradbügel aufgestellt werden, im Bereich von Ottenstraße und Nedderfeldstaße sind weitere 15 Bügel vorgesehen, an denen jeweils zwei Räder angeschlossen werden können.

Allerdings hat sich die Verwaltung lange Zeit gelassen: Bereits Ende 2015 hatte der Bezirksrat Linden-Limmer Radbügel an der Ottenstraße gefordert, für die Leinaustraße war im Sommer 2017 ein entsprechender Beschluss verabschiedet worden.

„Vier Jahre sind zu lang“

„Vier Jahre Wartezeit sind entschieden zu lang“, kritisierte Daniel Gardemin von den Grünen in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats. Die Grünen hatten eine Anfrage gestellt, um herauszufinden, wann die von der Verwaltung längst versprochenen Fahrradbügel denn nun endlich installiert werden. Eine Rückmeldung hatte die Stadt immerhin gegeben: Man werde beiden Anträgen Folge leisten, hatte es geheißen – doch es tat sich nichts.

Verwaltungsvertreter Daniel Pfingsten musste gegenüber dem Bezirksrat nun einräumen, dass die Behörden mit der Ausführung des politischen Auftrags deutlich zu lange gezögert hätten. Er führte personelle Engpässe und andere Prioritäten bei der Vergabe öffentlichen Geldes an, versprach nach der langen Wartezeit aber jetzt ein schnellstmögliches Handeln.

Egestorffstraße auf der Liste

Der Bezirksrat legte gleich nach – und forderte auf Antrag der Grünen weitere Fahrradbügel, dieses Mal für Linden-Mitte. In der Egestorffstraße müsse dringend Abhilfe geschaffen werden, weil alle vorhandenen Bügel längst ausgelastet seien, betonte Grünen-Fraktionschef Steffen Mallst. Notfalls müssten Parkplätze zugunsten der Räder weichen. Auch der Antrag der CDU-Fraktion, grundsätzlich mehr Fahrradständer an öffentlichen Gebäuden und mehr Stellflächen für Lastenräder einzurichten, wurde auf den Weg gebracht. Die Stadtteilpolitiker ließen keinen Zweifel daran, dass sie für diese Forderungen eine deutlich kürzere Bearbeitungszeit der Verwaltung erwarten.

