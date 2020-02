Hannover

Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Freiheitsberaubung: In Stöcken soll ein bislang unbekannter Mann am Dienstag mit einer Frau in Streit geraten sein, sie dann an den Haaren gezogen und schließlich in sein Auto gedrängt haben. Diese Beobachtung haben gegen 12.15 Uhr mehrere Zeugen an der Alten Stöckener Straße gemacht. Nachdem der Mann seinen Wagen schnell beschleunigt hatte und davongefahren war, riefen die Passanten die Polizei.

Nach Wortwechsel ins Auto geschubst

Die Ermittler suchen nun dringend nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu der möglichen Freiheitsberaubung geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Frau gegen 12.15 Uhr zu Fuß an der Alten Stöckener Straße zwischen den Einmündungen zur Lüssenhopstraße und zur Baumgartenstraße unterwegs, als sich der Mann ihr mit einem schwarzen BMW hupend näherte und anhielt. Nach Zeugenaussagen sollen sich beide offenbar kennen. Der Mann und die Frau gerieten miteinander in Streit. Ein Wortwechsel wurde jedoch nicht auf Deutsch ausgetragen, weshalb den Zeugen die Hintergründe der Auseinandersetzung unklar blieben.

Laut Polizei zog der Mann die Frau schließlich an den Haaren und schubste sie in seinen BMW. Die anschließend alarmierten Einsatzkräfte konnten das Auto jedoch nicht mehr in der näheren Umgebung finden.

Autokennzeichen unbekannt: Ermittler hoffen auf Hinweise

Weil auch das Kennzeichen des Fahrzeugs unbekannt ist, hoffen die Ermittler auf Hinweise zu den Insassen: Der Mann ist etwa 20 Jahre alt und schmal. Er trug seine dunklen Haare als Kurzhaarschnitt sowie eine schwarze Jacke und Hose. Die Frau ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt und schlank. Sie hatte ihre langen dunklen Haare zusammengebunden und trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz sowie eine Hose. Gegen den Mann hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung eingeleitet. Zeugen melden sich unter Telefon (05 11) 1 09 38 15.

