Hannover

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit die Polizeiinspektion Hannover-West. Eine 25-jährige Frau hat bei der Behörde Anzeige gegen einen bislang unbekannten Mann erstattet. Er soll sie vor einer Woche in Linden-Mitte mehrfach aufgefordert haben, in seinen Transporter einzusteigen. Zeugen mischten sich ein und kamen der jungen Frau zu Hilfe. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Freiheitsberaubung und suchen dringend Zeugen.

Die 25-Jährige war eigenen Angaben zufolge am 7. Dezember gegen 22.45 Uhr auf der Posthornstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 31, dort etwa, wo die Niemeyerstraße auf die Posthornstraße trifft, soll plötzlich ein etwa 38 Jahre alter Mann in einem weißen Transporter neben ihr angehalten haben. Der Fahrer des Wagens soll der jungen Frau angeboten haben, sie nach Hause zu fahren. Mehrfach soll er sie aufgefordert haben, in seinen Wagen zu steigen.

Mutige Zeugen kamen der 25-Jährigen zu Hilfe

Die 25-Jährige ignorierte die Angebote des Mannes und setzte ihren Weg fort. Da soll der Gesuchte seinen Wagen neu gestartet und den Transporter vor der Fußgängerin auf dem Gehweg gefahren haben. Erneut soll der Mann dann versucht haben, die Frau zum Einstieg in das Fahrzeug zu bewegen. Augenzeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und kamen der 25-Jährigen zu Hilfe. Einer der Passanten begleitete das Opfer zur nächsten Stadtbahnhaltestelle. Die übrigen Helfer redeten auf den Mann mit dem Transporter ein. Dieser wurde im weiteren Verlauf immer aggressiver, stieg dann in seinen Transporter und fuhr davon.

Er ist etwa 1,75 Meter groß und dick. Er hat schwarze Haare, soll vermutlich Südosteuropäer sein und insgesamt etwas ungepflegt gewirkt haben. Um den Vorfall aufklären zu können, sucht die Polizei dringend Zeugen. Insbesondere die Aussagen der mutigen Helfer sind von Belang. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter der Nummer (0511) 1 09 39 20.

Der Fall aus Linden erinnert an einen ähnlichen Fall aus Hannovers Südstadt. Im September hatte ein 57-Jähriger vor mehreren Schulen Kinder angesprochen und sie zum Teil versucht, zu sich nach Hause zu locken. Bereit im Juli hatte er versucht, eine junge Frau in der Südstadt in sein Auto zu zerren. Die Polizei hatte den Mann festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Seit dem 25. Oktober wird er in Wunstorf behandelt. „Die Unterbringung dauert weiterhin an“, sagte Kathrin Söfker, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft der HAZ am Freitagnachmittag.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner