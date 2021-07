Hannover

Wie die Polizei Hannover mitteilt, ist am Dienstagmorgen eine Person in der Eilenriede an Stichverletzungen erlegen. Der Mann wurde schwer verletzt gegen kurz vor 6 Uhr auf einer Parkbank an der Ecke Hohenzollernstraße/Bödekerstraße aufgefunden. Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Bei dem Opfer soll es sich um einen Mann ohne festen Wohnsitz handeln. Der genauer Tathergang ist noch unklar.

Von Manuel Behrens