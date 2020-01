Hannover

Die Ermittlungen gegen den Mann, der sich im Sommer unter anderem vor Schülerinnen und Schülern des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums in Hannovers Zooviertel entblößt haben soll, sind ins Stocken geraten. Der 72 Jahre alte Verdächtige, der unter dem Spitznamen „Ernie“ bundesweit bekannt ist, ist offenbar untergetaucht. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchungen zu diesem Vorfall und zu einer weiteren, ähnlichen Tat vom Juni daher vorläufig eingestellt. „Wir haben ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil wir derzeit keine ladungsfähige Anschrift von ihm haben“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Strafverfolgungsbehörde.

72-Jähriger muss mit Haftstrafe rechnen

Gegen den 72-jährigen Verdächtigen liefen bislang Ermittlungen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und wegen exhibitionistischer Handlungen. Diese Ermittlungen ruhen bis auf Weiteres, weil der Staatsanwaltschaft keine Meldeadresse des Verdächtigen vorliegt, an die die Post geschickt werden kann. „Sobald uns eine Anschrift des Verdächtigen vorliegt, werden die Ermittlungen in beiden Fällen wieder aufgenommen“, sagt Kathrin Söfker. Beide Straftaten, die dem 72-Jährigen zur Last gelegt werden, können mit Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr oder Geldstrafen geahndet werden.

Wird „Ernie“ nicht gefunden, verjährt die Tat

Angesichts des langen Vorstrafenregisters des Verdächtigen scheint allerdings ein Gefängnisaufenthalt unumgänglich. Möglicherweise ist der Mann deshalb unauffindbar. Nach den Taten im Sommer war er nicht in Untersuchungshaft gekommen, weil dafür keinerlei Gründe vorlagen. Die Behörden haben jetzt theoretisch noch rund viereinhalb Jahre Zeit, den Verdächtigen ausfindig zu machen. Danach wären die Vergehen verjährt und könnten nicht mehr angeklagt werden. „Das ist in der Vergangenheit in anderen Fällen bereits geschehen“, sagt Söfker.

Schulleiterin verständigte Polizei

Der 72-Jährige war im August in der zweiten Pause auf dem Schulhof des Gymnasiums erschienen und hatte dort nackt posiert. Die Schulleiterin hatte umgehend die Polizei informiert. Die Beamten trafen den Mann allerdings nicht mehr vor Ort an. Durch Zeugenaussagen konnte der 72-Jährige im weiteren Verlauf als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Was bei dem Vorfall im Juni in Hannover geschehen genau ist, konnte die Staatsanwaltschaft am Montag nicht im Detail mitteilen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner