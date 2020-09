Hannover

Eines steht für Holger Immenga fest: „In der Gangart kann ich meinen Beruf nicht bis zur Rente machen.“ Der 50-jährige arbeitet als Fachkraft für Intensiv- und Anästhesiepflege im Siloah-Krankenhaus. Grundsätzlich mag er seinen Job, doch die zunehmende Belastung gehe ihm und vielen Kollegen an die Substanz, sagt er. Zu wenig Personal, lange Schichten, hohe Flexibilität, wenig Freizeit – all das mache ihm zu schaffen. „Es geht mir gar nicht so sehr ums Geld“, stellt Immenga klar, „es geht um bessere Arbeitsbedingungen.“

Warnstreik auf dem Parkplatz

Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Immenga am Mittwoch auf einem Parkplatz vor dem Siloah zum Warnstreik eingefunden, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Dorthin hat die Gewerkschaft Verdi anlässlich der aktuellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst zu einer Protestkundgebung eingeladen. Auf der Liste der Forderungen stehen 4,8 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen will die Gewerkschaft zudem eine Pflegezulage in Höhe von 300 Euro monatlich erstreiten, zusätzliche freie Tage und „bedarfsgerechte Personalstandards“ in den Krankenhäusern.

Holger Immenga, Intensiv- und Anästhesiepfleger im Siloah, beteiligt sich am Warnstreik. Quelle: Juliane Kaune

„Ohne Streik bekommen wir nichts“, ruft Verdi-Sekretärin Brigitte Horn am Rednerpult ins Mikrofon. In Zeiten des Corona-Lockdowns hätten viele die Leistungen der Pflegekräfte beklatscht, nun sei das schon wieder in Vergessenheit geraten. Mit dem Warnstreik wolle man daran erinnern – und zugleich ein Zeichen nach Berlin senden. Dort trafen sich am Mittwoch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, um über Perspektiven im Gesundheitswesen zu diskutieren.

Laut Verdi haben sich rund 570 Beschäftigte aus den zehn Standorten des Klinikums Region Hannover (KRH) an dem eintägigen Ausstand beteiligt. Etwa 270 Protestierende hat Sekretärin Horn vor dem Siloah-Krankenhaus gezählt, darunter besonders viele KRH-Azubis. Sie hatten einen Laternenumzug von ihrer Ausbildungsakademie an der Schützenallee bis zu der Klinik in Linden-Süd organisiert. Am Nordstadtkrankenhaus seien 75 Streikende gewesen, sagt Horn. Am Robert-Koch-Klinikum in Gehrden hätten 70 Personen auf der Streikliste gestanden, jeweils 50 Streikteilnehmer meldet Verdi aus den KRH-Kliniken in Laatzen und Lehrte. Auch in Wunstorf, Langenhagen und Neustadt wurde gestreikt.

Notfallversorgung für die Patienten

Um den Klinikbetrieb trotz Streik gewährleisten zu können, hatten Verdi und das Regionsklinikum im Vorfeld eine Vereinbarung zur Notfallversorgung und Patientensicherheit geschlossen. „Teilweise mussten planbare und nicht dringliche Untersuchungen und Eingriffe aufgrund des Warnstreiks verschoben werden“, erklärte KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff auf Anfrage. Die betroffenen Patientinnen und Patienten hätten zum allergrößten Teil mit Verständnis reagiert.

Die Proteste der Beschäftigten werden weitergehen. Am 22. Oktober ist die nächste Verhandlungsrunde der Tarifpartner angesetzt, schon am 13. Oktober wollen die Azubis wieder auf die Straße gehen. „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, skandieren sie am Mittwoch vor dem Siloah.

Joshua Kensy (23) streitet für besser Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Quelle: Jens Strube

Joshua Kensy hat seine Ausbildung zum Krankenpfleger auf der Siloah-Intensivstation erst vor einem Jahr abgeschlossen. Nun feuert er seine jungen Kollegen durch das Mikrofon an: „Ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht, obwohl ich kaum Zeit zum Ausruhen hatten – und inzwischen ist es noch schlimmer geworden.“ Der 23-Jährige fordert „viel mehr Wertschätzung für unsere Arbeit“. Und er ergänzt: „Um reich zu werden, ist es der falsche Job, aber eigentlich ist es ein total schöner Beruf.“

