Verdi ruft in Hannover zum Streik auf, auch bei der Üstra

Die kommende Woche droht in Hannover zur Streikwoche im öffentlichen Dienst zu werden. Unter anderem ist ein Warnstreik bei der Üstra geplant, voraussichtlich werden Busse und Bahnen dann einen ganz Tag lang nicht fahren. Ob auch die kommunalen Kitas in der Landeshauptstadt und im Umland von dem Warnstreik betroffen sind, sei noch unklar, sagte Verdi-Sprecher Matthias Büschking. Die Kitas seien aber kein Schwerpunkt der Protestaktionen.

Derzeit sei noch offen, wo und wann es zu den Warnstreiks komme, sagte der Verdi-Sprecher. „Das sortiert sich in den nächsten Tagen alles noch.“ Schon jetzt stehe aber fest, dass es in der ganzen Woche Aktionen geben werde. Den genauen Ablauf der Warnstreikwoche will die Gewerkschaft zum Wochenende mitteilen.

Hintergrund der Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen.

Verhandlungen vorerst ohne Ergebnis

Der geplante Warnstreik bei der Üstra ist unabhängig von den anderen Aktionen. Für die Verkehrsunternehmen haben die Tarifverhandlungen noch nicht begonnen. Bei der Üstra sind die Mitarbeiter zum Streik aufgerufen, weil der Verband der kommunalen Arbeitgeber Verhandlungen über einen bundesweit gültigen Tarif abgelehnt hat. Bisher gibt es in diesem Bereich Tarifverhandlungen für die einzelnen Bundesländer.

Die Verhandlungen für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen waren am Sonntag in der zweiten Runde ohne Ergebnis geblieben. Daraufhin kündigte Verdi bundesweit Warnstreiks an unter anderem in Kitas, Krankenhäusern bei der Müllabfuhr und Dienststellen in den Verwaltungen.

In anderen Bundesländern hat Verdi bereits in dieser Woche zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Arbeitnehmervertretungen fordern für bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro pro Monat. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt bisher nicht auf dem Tisch. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Ende Oktober geplant.

Von Mathias Klein