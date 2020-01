Hannover

Er hat eigentlich immer dieses verschmitzte Lächeln unter der Schiebermütze. Und wenn man ihn bei öffentlichen Veranstaltungen sieht, dann hält er stets auch eine Kamera in der Hand. Bernd Schwabe ist Hannovers fleißigster Wikipedia-Autor: Mehr als 4000 Artikel hat er seit 2009 für die kostenlose Internet-Enzyklopädie verfasst – und dabei einige Male auch etwas Stadtgeschichte (um-)geschrieben. Oberbürgermeister Belit Onay hat ihm für sein ehrenamtliches Engagement am Montag die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik angeheftet.

Wikipedia ist eine der meistgenutzten Informationsseiten im Internet, weil die Angaben dort von einem großen Kreis von Ehrenamtlichen geschrieben, anschließend aber nach einem genau austarierten System überprüft, ergänzt oder im Zweifel auch gelöscht werden. In Hannover darf man wohl sagen: Bernd Schwabe hat einigen Anteil daran. Mehr als 11.000 Fotos und Bilddokumente, oft historische, habe Schwabe hochgeladen, lobte Onay, und zudem gut 112.000 Artikelergänzungen vorgenommen, weil ihm etwas zu unpräzise schien. „Herr Schwabe gehört zu den 250 aktivsten Mitwirkenden der deutschsprachigen Wikipedia“, sagte Onay bei der Feierstunde im Rathaus, zu der Schwabe fast zwei Dutzend Weggefährten und Verwandte eingeladen hatte.

Am Schreibtisch: Wikipedia-Schreiber Bernd Schwabe bei der Arbeit. Quelle: Moritz Küstner (Archiv)

Woher kommen die Triebkraft und die Zeit? Das mit der Zeit lässt sich relativ leicht beantworten. Schwabe hat seinen Job als Immobilienfachmann schon vor Jahren an den Nagel gehängt. Reich sei er nicht, sagt er: „eher arm, aber glücklich“. Das Weiterschreiben der Hannover-Informationen aber sei ihm wichtig. „Ich möchte den Reichtum dieser Welt teilen“, sagt Schwabe. Wenn er historische Schätze entdecke, dann „tanze ich manchmal vor Freude“. Bildung sei ein wichtiges Allgemeingut, und „mit Lokalgeschichte holt man die Leute da ab, wo sie sich interessieren.“

Skelette an der Nikolaikapelle

Mit dem Hochladen zweier Porträtbildern Hoffmann von Fallerslebens ging es 2009 los. 2012 schoss er Fotos von achtlos ausgebaggerten Skeletten an der Nikolaikapelle, informiert die HAZ und provoziert so eine Flut von Leserbriefen – und ein Umdenken in der Stadtarchäologie. Als er feststellte, dass das historische Wassersperrwerk am Wolfsgraben nahe dem Pferdeturm nicht dokumentiert ist, muss die Eilenriedekarte umgeschrieben werden. Es sind diese kleinen Erfolge, auf die er stolz ist – von denen aber kaum jemand weiß. Wikipedia ist quasi anonym, nur Insider wissen, wer welchen Artikel verfasst.

Bernd Schwabe (rechts der Mitte, mit Schiebermütze) erhält die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik im Rathaus von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Mitte, stehend). Sitzend seine Mutter Renate Schwabe, daneben sein Vater Ferdinand Schwabe. Quelle: Jakob Wierse

Bernd Schwabe wäre nicht Bernd Schwabe, wenn er eine Ehrenstunde nicht nutzen würde, um Wünsche zu äußern. Die Politik müsse mehr urheberrechtlich freie Kulturgüter und hochauflösende Digitalisate zur Verfügung stellen, etwa aus Vermessungsämtern und Museen. Dass die Stadt den aktuellen Straßenplan als Open Data freigegeben habe, sei ein guter Anfang, sagt Schwabe. Und es müssten sich mehr Frauen an Wikipedia beteiligen: „Noch ist Wikipedia von Männern dominiert.“ Immer dienstags ab 18 Uhr treffen sich aktive Mitschreiber im Wiki-Büro, Andreaestraße 1. Dort kann jeder und jede mitmachen – es ist schließlich eine freie Enzyklopädie.

