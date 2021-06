Hannover

Das gemeinsame Basteln beim Verein Werft 64 fällt wegen Corona seit mehr als einem Jahr aus. Doch die Betreuer versuchen, zu den Kindern Kontakt zu halten. Alle zwei Monate gab es Basteltüten oder andere Überraschungen für die Mädchen und Jungen. Jetzt bekommen Kinder der Werft 64 und anderer Gruppen in Vinnhorst und Hainholz genau 101 Exemplare der Buchreihe „Was ist Was“. Das anschaulich gestaltete Sachbuch für Kinder beschäftigt sich mit einem ganz aktuellen Thema, der Titel lautet „Die Viren und wir“.

Neugierige Blicke in das Buch

Die vier Kinder, die die ersten Bücher in der Werkstatt in der Bömelburgstraße in Empfang nahmen, beugten sich gleich neugierig über die Seiten. „Das ist jetzt die siebte Aktion, und wir hoffen, dass es die letzte ist“, sagt Vereinsvorstand Thomas Grote. Das Gros der Bücher liefert der Verein den Familien der Kinder coronakonform auf Abstand nach Hause.

Finanziert hat die Bücherspende die ZAG-Stiftung Pro Chance für Kinder und Jugendliche. Neben den Kindern der Werft 64 profitieren der Vinnhorster Kindertisch und die Instrumental and Voice Kids (I.V.O.) von der Bücherspende.

Lasercutter und 3-D-Drucker

Im Verein Werft 64 basteln rund 30 bis 35 Mädchen von sieben bis 15 Jahren in einer eigenen Gruppe. Außerdem gibt es eine Modellbaugruppe, die Schiffe, Boote und Autos herstellt. Der Verein verfügt über Lasercutter und 3-D-Drucker. „Wir wollen Talente herauskitzeln. Die Jugendlichen sollen eine Vorstellung von handwerklicher Arbeit bekommen, bevor sie eine Lehre anfangen“, sagt Grote. Während der langen Schließung konnten die Kinder sich in einer Sprechstunde Rat holen, wenn sie zu Hause mit einer Konstruktion nicht weiterkamen.

Von Bärbel Hilbig