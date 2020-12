Hannover

Für 130 sozial benachteiligte Kinder in Hainholz und in einem Flüchtlingsheim hat der gemeinnützige Verein Werft 64 am Freitag kleine Weihnachtsgeschenke verpackt. Die Jungen und Mädchen im Alter von einem bis 15 Jahren können sich über Schokolade, Lebkuchen sowie Mal- und Bastelutensilien freuen, die das Werft-Team zusammengestellt hat. In den Vorjahren hatte es die Geschenke bei einer Weihnachtsfeier gegeben, aufgrund der Corona-Pandemie sollen die Überraschungstüten nun zu den Kindern nach Hause gebracht werden.

„Sie sollen sehen, dass wir an sie gedacht haben“, sagte der Werft-Vorsitzende Thomas Grote. „Die Tüten sind ein kleiner Weihnachtsgruß von uns und voll von Dingen, mit denen sich die Kinder beschäftigen können“, ergänzte Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke, die Schirmherrin des Vereins ist und daher bei der Packaktion half. Unterstützt wurden die beiden von Lara Knop von der Kinder- und Jugendstiftung Pro Chance, einem der Förderer der Hainholzer Einrichtung.

Handwerkliche Fähigkeiten werden gefördert

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins bieten seit mehr als zehn Jahren in den Räumen in der Bömelburgstraße Modellbauworkshops an und geben Werkunterricht an Schulen. Dort bauen die Kinder ferngesteuerte Autos und Schiffe und können neuerdings sogar lernen, mit einem 3-D-Drucker umzugehen. Für die Weihnachtsgeschenke hat das Team jedoch Bausätze und Bastelmaterial ausgesucht, die die Kinder ohne Werkzeug und professionelle Anleitung zu Hause nutzen können.

Beim Basteln und Bauen könnten die Jungen und Mädchen sich nicht nur die Zeit vertreiben, sondern auch einiges lernen, sagte Grote. „Sie müssen Geduld haben, Pläne lesen und verstehen. Das sind Sachen, die den Kindern ein bisschen fehlen. Sie sind froh und stolz, wenn sie am Ende das Bauwerk zeigen können.“ „Kinder können Laptops und Handys gut halten, aber bei Scheren und Schraubenschlüsseln geht es schon los. Diese Lücke versuchen wir zu schließen. Uns ist wichtig, dass die Kinder sehen, dass man aus Material wie Holz einiges machen kann“, erklärte Geschke.

Gemeinsame Ausflüge mit den Kindern

Die sozial benachteiligten Jugendlichen litten oft besonders unter der Corona-Pandemie, betonte Grote. „Es gibt viele Kinder, deren Eltern sich nicht um sie kümmern können.“ Der Verein hatte darum in diesem Jahr immer wieder Aktionen für sie organisiert. Zu Ostern packten die Helfer wie nun zu Weihnachten kleine Geschenktüten. Als die Corona-Verordnungen es zuließen, machten sie gemeinsame Ausflüge in den Zoo und ins Aquarium Sea Life.

Kommendes Jahr soll es dann wieder eine richtige Weihnachtsfeier und Workshops für größere Gruppen geben. Dafür sucht der Verein noch handwerklich geschickte Menschen, die die Kinder anleiten können. Mehr Informationen gibt es hier. Auch über Spenden freut sich die gemeinnützige Einrichtung.

